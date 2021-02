Mercato chiuso… bilancio per Toro e Juve

Ore 20 del 1 febbraio, mercato di riparazione invernale chiuso: nessun acquisto per la Juve, Toro scatenato in entrata ed in uscita.

La squadra bianconera non ha avuto bisogno di fare nessun acquisto: va bene così secondo il tecnico Andrea Pirlo e la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori. La Juve è pienamente in corsa su tutti i fronti campionato, coppa Italia e Champions League, ha ceduto Khedira in Germania, Mandragora al Toro e Rugani al Cagliari. Il Toro,in piena lotta per non retrocedere ha acquistato l’attaccante Sanabria ed il regista di centrocampo Mandragora, 2 buoni giocatori che arricchiscono tecnicamente l’organico granata. Ceduti 6 giocatori: Millico, Meitè, Edera, Adopo, Segre e Rosati. Adesso sotto con il campionato per raggiungere la tanto agognata salvezza, il tempo delle chiacchiere è finito. Da segnalare l’ennesima contestazione anche a Milano nei confronti del presidente del Toro Cairo, che francamente non merita: il numero uno del Toro ha speso 15 milioni di euro, Juve ed Inter zero, tanto per fare un esempio.

Vincenzo Grassano