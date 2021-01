Torino e il Piemonte da lunedì mattina tornano in zona gialla.

In base ai dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha alla firma in queste ore nuove ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì 1 febbraio.

I ristoranti e bar resteranno aperti fino alle 18, e sarà possibile viaggiare all’interno del territorio piemontese senza autocertificazione.

Aperti anche i musei.