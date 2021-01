Sampdoria-Juventus 0-2

Chiesa,Ramsey

La Juventus risponde al Milan ed espugna il campo della Sampdoria, con la rete nella ripresa al 90′ che chiude la gara grazie al gol di Ramsey servito da Cuadrado in contropiede.Il primo gol è stato segnato da Chiesa.Una Juve molto

pimpante,attenta che occupa bene gli spazi in campo ed aggredisce l’avversario,proprio come piace al tecnico Pirlo.Sempre in attesa del recupero della gara contro il Napoli,la squadra bianconera vista oggi è in grado di primeggiare in tutti e 3 i tornei in cui è impegnata,campionato, coppa Italia e Champions League.Ronaldo sempre ispirato anche se a volte sembra estraniarsi dal gioco.Ora sotto con la Coppa Italia per la gara d’andata della semifinale contro l’Inter a Milano martedì 2 febbraio alle ore 20.45.Ricordiamo che solo in semifinale la coppa nazionale viene disputata con gare d’andata e ritorno.

Vincenzo Grassano