Sciagura Toro: solo pareggio in 11 contro 9

Torino-Fiorentina 1-1

Belotti (t) Ribéry (f)

Un Toro sciagurato butta via 3 punti contro una volitiva Fiorentina che in 9 dopo le espulsioni di Castrovilli e Milenkovic merita il punto conquistato.

Dopo un primo tempo ben giocato dalle 2 squadre con maggior possesso palla della Viola ed un Toro arroccato e pronto alle ripartenze segue un secondo tempo dove succede di tutto.

La doppia espulsione dei 2 giocatori della Fiorentina che trova il vantaggio di Ribéry.Pareggio di Belotti che sale a quota 10 gol nella classifica dei marcatori.

Poi traversa di Singo e si chiude la gara con ennesimo rammarico dei granata che portano a casa un altro punto su rimonta ma 11 contro 9 era lecito aspettarsi di più.Nel primo tempo manca un rigore per i granata non fischiato a Lukic.Anche oggi si è visto che al Toro manca un centrocampista di qualità:il mercato porterà Mandragora dall’Udinese via Juventus e forse le cose gireranno meglio in casa granata.Da lunedì a disposizione anche l’altro ottimo acquisto Toni Sanabria, attaccante dai piedi buoni e grande velocità.

Vincenzo Grassano