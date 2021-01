Quarti di finale, Juventus-Spal

Mercoledì 27 gennaio ore 20.45

Quarti di finale di Coppa Italia

Gara unica

Juventus-Spal

Qui Juve: Coppa Italia da vincere.È il chiaro monito del tecnico bianconero Andrea Pirlo,senza sottovalutare la Spal che milita in serie B.Attenzione massima visto che il Bayern Monaco ed il Real Madrid sono appena state eliminate dalle rispettive coppe nazionali proprio da 2 squadre di categoria inferiore.Ronaldo riposerà,come Betancour lievemente infortunato.Rientrano,al centro della difesa,De Ligt e Demiral,in panchina Bonucci e Chiellini.Spazio in attacco a Morata e Dybala.In porta torna Gigi Buffon che tra 2 giorni compirà 43 anni e forse prolungherà ancora 1 anno.È già un mito!

Qui Toro: si ferma Izzo che salterà la gara di venerdì sera contro la Fiorentina per la 20 esima giornata di campionato,prima di ritorno.Rientra l’altro difensore centrale N’Kolou.Per il resto tutto l’organico a disposizione del tecnico granata Davide Nicola.Un Toro che dovrà necessariamente incamerare i tre punti per togliersi dalla palude della zona retrocessione,ricordiamo che la squadra granata non ha ancora vinto in casa in questo campionato.Nessuna novità dal mercato che porterà a breve un centrocampista,o Kurtic dal Parma oppure Lerager dal Genoa.Poi un’attaccante:la scelta tra Sanabria dal Siviglia oppure Diaw dal Pordenone

Vincenzo Grassano