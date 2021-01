La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Non so se a maggio si voterà per i Comuni italiani a causa della pandemia e quindi non si può dire se i partiti siano in ritardo nel definire le candidature a Sindaco. In alcune città certe scelte appaiono definite come con Sala a Milano che proprio ieri si è esibito in un confronto incredibile, unendo le figure di Anna Frank e di Gret , che rivela come anche quello che vogliono presentare come il meglio ha dei limiti abissali. A Roma è ancora tutto in alto mare e il solo Calenda si sta agitando in modo, in verità, un po’ patetico, come il candidato Sindaco radicale torinese che non è consapevole dei suoi limiti incolmabili per proporsi come guida di una grande città. Il partito democratico è più che mai diviso e c’è chi ancora si ostina a pensare ad una alleanza con i grillini che spianerebbe la strada ad una destra tutt’altro che brillante, egemonizzata da una Lega povera di uomini e soprattuttodi idee. In un quadro di questo genere, il dibattito sul futuro di Torino, su come uscire da cinque anni di grillismo pestilenziale, langue. La cultura torinese che forse è ridotta ai minimi termini, tace dimostrando una afasia di idee spaventosa. I pochi che potrebbero dire qualcosa non vengono neppure interpellati Anche i candidati proposti non entusiasmano. L’unico progetto che potrebbe essere vincente, un nuovo progetto Castellani, fatica a decollare e molto lucidamente l’esponente più significativo del mondo cattolico torinese Gian Piero Leo non esita ad esprimere critiche e riserve che dovrebbero obbligare tutti alla riflessione. Ieri ho sentito un frammento di intervista di un parlamentare del Pd torinese ed ho resistito dieci minuti: le ovvietà delle cose dette e la mediocrità, proprie di una persona incolta che propinava con sicumera, erano intollerabili. Con gente così e per merito della famiglia Elkann Torino, tra dieci anni, sarà una cittadina come Cuneo.