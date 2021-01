Mangiare esotico: Curry di pollo con riso Basmati

Un piatto esotico molto aromatico dal sapore particolare, speziato ma al contempo delicato.

Esistono molte varianti per preparare questa semplice ricetta, questa è la mia preferita.

Ingredienti

4 sovracosce di pollo

1 cucchiaio di curry in polvere

1 cucchiaino di pepe nero

1 cucchiaino di curcuma

1/2 cucchiaino di peperoncino in polvere

4-5 chiodi di garofano

1/2 stecca di cannella

1 pezzetto di radice di zenzero fresco

5-6 capsule di cardamomo schiacciate

1 cucchiaio di aceto bianco

2 spicchi di aglio

1 cipolla media

2-3 foglie di alloro

200ml di latte di cocco

Olio, acqua, sale, q.b.

Privare il pollo da grasso e pelle ed incidere la carne trasversalmente con un coltello. Mettere il pollo in una ciotola e cospargere con pepe, curry, curcuma, peperoncino, chiodi di garofano, cardamomo, cannella, sale ed aceto.

Massaggiare la carne con i guanti (per evitare di macchiarsi le mani) e lasciare marinare in frigo per alcune ore.

Scaldare l’olio in una padella, affettare aglio e cipolla sottilissimi, lasciar cuocere a fuoco basso sino a quando è lucida poi, aggiungere la carne e lasciar rosolare da ambo le parti a fuoco vivace per 5 minuti poi, coprire con acqua calda, portare a bollore e cuocere coperto per 30 minuti. Unire il latte di cocco, portare a bollore e proseguire la cottura per 10 minuti scoperto. Cuocere il riso in acqua salata, scolarlo e servirlo al naturale con il pollo, nappare il tutto con la salsa al curry.

Paperita Patty