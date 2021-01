La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Foibe inganno di massa? – Conte ter? – Lettere Foibe inganno di massa? – Conte ter? – Lettere Foibe inganno di massa?

Il solito re della faziosità, l’esimio Angelo d’O r s i, si è buttato a pesce nella campagna denigratoria, orchestrata contro il giorno del ricordo del 10 febbraio per minimizzare, se non negare, il dramma delle foibe, definendo << un inganno di massa >> le medesime e l’approvazione del giorno del ricordo <<un gesto inconsulto >>. E’ bastato il libretto di uno “studioso” che lavora anche come guida turistica a scatenare una bagarre su “L a S t a m p a” che ormai è un giornale di estrema sinistra che trasuda faziosità da ogni pagina e che è sempre meno venduto, letto e considerato. Qui si ritorna al clima della guerra civile, alla caccia all’esule giuliano- dalmata, si sta precipitando verso un comunismo aggressivo e violento che provocherà inevitabilmente una forte reazione anticomunista. Tutto il lavoro fatto da Gianni Oliva, principe degli storici su tanti temi scomodi e controcorrente come le foibe, da Luciano Boccalatte direttore dell’ ISTORETO, da Nino Boeti, Presidente del Comitato regionale Resistenza e Costituzione, per non dire di Luciano Violante e Piero Fassino, viene gettato via per delle scorribande ideologiche falsamente storiche di nessun valore scientifico. Voglio esprimere la mia totale vicinanza ideale all’ ANVGD, a Vatta e ad Aquilante che hanno saputo tenere alte le ragioni dei morti infoibati e dei vivi obbligati all’esodo dalle terre del confine orientale. Andavamo anche nelle scuole a parlare di questi temi, ma ora, il Covid non c’entra, il tema è tornato un tabù come quando io avevo 14 anni. E poi questi mascalzoni vogliono il governicchio di unità tra tutti i “costruttori” (strana definizione che olezza vagamente di massoneria) e pugnalano l’Italia nella sua storia e nei suoi sentimenti nazionali più sacri. Non si illudano di portarci al regime, perché noi siamo pronti ad un nuovo Aventino, in questo caso fatto da liberi patrioti non disposti a vivere sotto la dittatura di gente come d’ O r s i.

Conte ter? Non sappiamo come andrà a finire Conte, che oggi evoca i 500 morti al giorno per rimanere a Palazzo Chigi ,mentre sono proprio quei morti nel loro silenzio lugubre che lo cacciano moralmente dal Governo. Anche se quattro prezzolati lo salveranno , questo è e resta il governo delle massime restrizioni delle nostre libertà, del più alto numero di morti, di un ‘economia distrutta . Uno come Conte a Napoli sarebbe paragonato ad uno iettatore, ma sarebbe ingiusto gettare sul piccolo avvocato pugliese tutte le colpe ,perché esse sono da condividere equamente con Zingaretti, Di Maio e anche con Renzi che questo governo ha fatto nascere e votato. Ed aggiungo anche una opposizione di parolai milanesi e romaneschi che non hanno saputo fare nulla di politicamente rilevante. Se non ci fossero mille errori pregressi e mille leggerezze che lo rendono non affidabile al Paese, si potrebbe salvare il solo Berlusconi che a 84 anni non ha voluto o saputo neppure scegliersi un “delfino”. Un disastro. Un covid politico che si aggiunge a quello sanitario ed economico. L’ immagine più allegra che mi torna in mente è la lebbra del mondo antico. .

Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com Lettere .

Politici parassiti

Ho letto il suo lucido articolo sul trasformismo nella storia italiana, davvero ammirevole per un’ analisi storica che fanno di Lei un Maestro . Ma non ci libereremo mai di questi parassiti di politicanti ? Non ci bastano i virus e i batteri. Luisella Regina