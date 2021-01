Juve mai in partita sconfitta nettamente dall’Inter

Inter- Juventus 2-0

Vidal

Barella

Qui Juve:non è stata la solita Juve.Distratta e fuori forma è stata sconfitta nettamente dall’Inter dell’ex Conte che ha costruito la squadra nerazzurra a sua immagine e somiglianza,attenta in fase difensiva e letale nelle ripartenze.Nella Juve bene Chiellini nel duello muscolare contro il gigante nerazzurro Lukaku.Male il resto della squadra compreso un abulico Ronaldo che non è mai entrato in partita.Ora la squadra bianconera di Andrea Pirlo è attesa nella partita contro il Napoli per l’assegnazione della Supercoppa italianadi:mercoledì 20 gennaio ore 20.45 allo stadio Mapei di Reggio Emilia.In palio il primo trofeo della stagione.

Qui Toro:Davide Nicola è il nuovo allenatore del Torino.Prende il posto dell’esonerato Marco Giampaolo.Il 48 enne neo tecnico granata, piemontese di nascita, è esperto in promozioni e salvezze:ricordiamo i capolavori fatti con Crotone e Genoa.Ex giocatore dal cuore granata,nel 2006 segnò il gol vittoria promozione del 3-1 contro il Mantova,nel primo Toro dell’era quindicennale di Cairo.

Novità anche nella direzione tecnica.Probabilmente sarà sollevato dall’incarico anche il DS Vagnati:al suo posto di vocifera la promozione a ds dell’attuale collaboratore tecnico Moretti affiancato dal ritorno di Ventura come direttore tecnico

Vincenzo Grassano