Penultima giornata di campionato del girone d’andata

Qui Juve: bianconeri carichi e concentrati per la supersfida contro la corazzata Inter.Gli uomini di Pirlo scenderanno in campo con il modulo 4-4-2.Ancora assenti,per positività al coronavirus,Alex Sandro,De Ligt, Cuadrado e Dybala infortunato.

Szczesny tra i pali,i 4 in difesa a partire da destra saranno Danilo,Bonucci,Chiellini,Frabotta

I 4 di centrocampo Chiesa,Betancour,Rabiot e Ramsey

In attacco il tandem Ronaldo Morata.

L’obbligo dei 3 punti fa sì che la Juve giocherà una partita d’attacco imperniata sul possesso palla a centrocampo e le ripartenze veloci dalla difesa:davanti ci penserà la fisicità di Morata e l’immensa classe di Ronaldo.Intanto nessuna novità dal mercato.Il ds Paratici ha fatto chiaramente capire che non c’è fretta per l’acquisto della quarta punta.Il gong finale di questa sessione sarà il 1 febbraio alle ore 20.

Qui Toro: granata ancora in doppia seduta tecnico tattica in vista di una gara che dovranno assolutamente vincere.Altrimenti lo spettro della retrocessione in serie B sarà sempre più veritiero e concreto.Arriverà il neopromosso Spezia che naviga in piena zona salvezza,squadra che gioca e fa giocare.Il Toro non ha ancora vinto in casa in questo campionato.Spazio al 3-5-2.Mancheranno Vojvoda infortunato e Rincon squalificato.Formazione fatta con Sirigu tra i pali,cerniera difensiva composta da Izzo,Lyanco e Bremer

Terzini Singo e Rodriguez,terzetto di centrocampo composto da Lukic,Segre e Linetty,in attacco Belotti e Verdi.

Dal mercato nessuna novità.O arrivano un paio di giocatori funzionali al progetto salvezza,altrimenti è meglio rimanere così,valorizzando chi è già in casa.Cairo e Vagnati sono stai chiari in proposito.

Vincenzo Grassano