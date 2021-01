Involtini della tradizione: i pess-coj

Ricetta tipica della tradizione piemontese nata per riciclare gli avanzi, i “Pess-coj” o “Capunet” sono involtini di verza farciti con trito di carne.

Gustosa e semplice e’ una preparazione adatta ad ogni occasione e sempre apprezzata da tutti.

Ingredienti

10 foglie di cavolo verza

300gr. di arrosto avanzato

100gr. di salame cotto

50gr. di mortadella

1 uovo intero

50gr. di grana grattugiato

1 piccolo panino secco

Poco latte

Sale, pepe, noce moscata q.b.

2 foglie di salvia

1 spicchio di aglio

Poco prezzemolo tritato

Sbollentare le foglie del cavolo verza in acqua bollente salata.

Scolare e lasciare asciugare su un canovaccio. Tritare la carne con il salame, la mortadella, 2 foglie di cavolo, il prezzemolo, ed il pane precedentemente ammollato nel latte. Mescolare bene, aggiungere l’uovo, il parmigiano, il sale, il pepe e la noce moscata.

Allargare le foglie di cavolo e mettere al centro di ognuna un poco di ripieno poi, ripiegare la foglia su se stessa formando un fagottino. Chiudere con uno stuzzicadenti.

In una padella far sciogliere una noce di burro con le foglie di salvia e lo spicchio d’aglio, rosolare gli involtini per circa 15 minuti rigirandoli su ambo i lati. Servire subito.

Paperita Patty