La Granfondo Laigueglia Lapierre rinviata di un mese

Dopo 22 anni di storia, nel corso della quale la Granfondo Laigueglia Lapierre si è affermata come grande classica di apertura del calendario internazionale del ciclismo granfondistico, il GS Alpi, comitato organizzatore della manifestazione, ha deciso di spostare l’appuntamento al 28 marzo 2021.

Inizialmente prevista per il 28 febbraio, la Granfondo Laigueglia Lapierre è stata rinviata di un mese in accordo con il Comune di Laigueglia al fine di affrontare nel modo migliore la pandemia di Covid-19 che sta caratterizzando anche questo inizio del nuovo anno. Quando è stata inserita in calendario la gara, il comitato organizzatore aveva già un piano-B, con la data di fine marzo presa in considerazione per un possibile rinvio dovuto alla situazione pandemica.

Vittorio Mevio, presidente del GS Alpi, spiega: “La decisione di spostare la Granfondo Laigueglia Lapierre a fine marzo deriva da una valutazione della situazione legata all’emergenza sanitaria. Lo scorso anno abbiamo organizzato, a ottobre, la Granfondo Alassio, che è stata un test per tutti noi al fine di capire come poter organizzare una manifestazione granfondistica rispettando le norme anti contagio. Vista la situazione generale, abbiamo preferito spostare tutto al 28 marzo, con l’augurio che i numeri del contagio possano attenuarsi”.

Ulteriori informazioni sono disponibili su https://www.granfondolaigueglia.it