La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Nuovo acquisto rigoroso come Maurizio Molinari credo che non fosse proprio all’unisono con il noto napoletano. C’è da domandarsi cosa leghi il “Corriere“ a questo personaggio che piace tanto alla sinistra illiberale con tendenze forcaiole. Il suo giornale di elezione era il “Fatto” o la nuova “Stampa, se non ci fosse di mezzo lo stesso editore di “Repubblica“, quella Gedi , espressione del padronato non più italiano degli Elkann. Forse l’editore del “Corriere“ pensa di aver messo nel suo carniere un nuovo Pasolini ,ma il confronto appare davvero molto forzato. Una volta il “Corriere della Sera” aveva le firme di Einaudi, Barzini, Montanelli. Oggi vanta l’acquisto da “Repubblica” di Saviano. Un direttore serio erigoroso come Maurizio Molinari credo che non fosse proprio all’unisono con il noto napoletano. C’è da domandarsi cosa leghi il “Corriere“ a questo personaggio che piace tanto alla sinistra illiberale con tendenze forcaiole. Il suo giornale di elezione era il “Fatto” o la nuova “Stampa, se non ci fosse di mezzo lo stesso editore di “Repubblica“, quella Gedi , espressione del padronato non più italiano degli Elkann. . Due esempi molto lontani Trump ha chiuso la sua presidenza nel modo peggiore, ricorrendo ai pretoriani teppisti che hanno invaso il Campidoglio e lamentando un broglio elettorale del tutto inventato. Nel 1946 l’ultimo re d’Italia Umberto II andò in esilio malgrado l’esito poco limpido, per non dire truffaldino, del referendum istituzionale del Trump ha chiuso la sua presidenza nel modo peggiore, ricorrendo ai pretoriani teppisti che hanno invaso il Campidoglio e lamentando un broglio elettorale del tutto inventato. Nel 1946 l’ultimo re d’Italia Umberto II andò in esilio malgrado l’esito poco limpido, per non dire truffaldino, del referendum istituzionale del 2 giugno . L’arricchito, rozzo, aggressivo e violento che viola anche il giuramento prestato non può certo neppure essere accostato ad un Re, erede di una grande dinastia, che resta un esempio unico di stile e di patriottismo che, presto o tardi, gli andrà riconosciuto da tutti, anche se qualche sprovveduto, armeggiando di recente per il ritorno intempestivo a Mondovì di Vittorio Emanuele III, ha interrotto il processo storico già in atto La grandezza d’animo di Umberto è stata riconosciuta persino da Paolo Mieli. Il che è tutto dire. ..

Lettere Lettere

Dad e web conference

Cosa pensa della didattica a distanza o delle conferenze via social? Cosa manca? Lo chiedo a lei, noto professore e seguito conferenziere. Graziella Gozzano

.

La priorità oggi è quella di tutelare la salute di studenti, professori, conferenzieri, utenti. Manca certo il contatto umano e il dialogo ravvicinato ne’ il Pc ne’ i social non possono dare. Ma siamo sinceri: un grande docente resta grande anche con la didattica a distanza, come anche un grande parlatore in una conferenza. Sono le mezze calzette di cui sono pieni la scuola e anche il mondo culturale ,a rendere poco atrrattattivo il tutto. Molti docenti si sono dovuti improvvisare. Anche gli utenti devono sapersi adattare come si adattarono gli studenti che vissero durate la seconda guerra mondiale. Oggi si vuole tutto e subito ed è questa mancanza di buon senso e di capacità di adattamento che rende tutto più difficile. La pandemia impone regole inderogabili. Non capisco però perché si possa andare in chiesa per una Messa e non a sentire una conferenza. Mi rifiuto di credere che sia un privilegio concesso ai luoghi di culto. Inoltre aggiungo che mi manca il pubblico di uditori. E’ uno stimolo insostituibile. Il grande oratore Carlo Del Croix scrisse un libro “Dialogo con la folla“ che rende bene l’idea quale è l’atteggiamento del grande oratore, alcuni nostri docenti universitari restano degli esempi insuperati di lezione altamente coinvolgente. Chi ascolta, è importante per chi ascolta. Un’allieva indimenticata meritava da sola per la sua intelligenza una lezione tutta speciale. Una cosa oggi impossibile.