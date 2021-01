Simil pesto “poverello”

Lo so, nulla a che fare con il vero pesto ma, e’ una valida alternativa alla pasta in bianco

Questa e’ una versione low-cost e super veloce del pesto per le vostre trenette. Non me ne vogliano i lettori liguri…

Ingredienti:

1 bel mazzo di basilico

1 spicchio di aglio

1 presa di sale

1 pugno di mandorle spellate

1 bicchiere di olio

Lavare ed asciugare le foglie di basilico. Mettere gli ingredienti nel bicchiere del frullatore con meta’ olio. Frullare ad intervalli per pochi secondi, aggiungere il rimanente olio, aggiustare di sale.

Condire la pasta aggiungendo al pesto un mezzo mestolino di acqua e abbondante pecorino.

Paperita Patty