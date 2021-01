Simona Petasecca Donati, in libreria “I primi passi a scuola”

Informazione promozionale / “Una persona che si dedichi all’insegnamento oggi giorno dovrebbe avere delle determinate caratteristiche che non sempre vengono richieste e verificate. Dovrebbe essere capace di trasmettere amore, oltre che conoscenze e competenze, e soprattutto dovrebbe insegnare per passione”

.

Arriva in libreria “ I PRIMI PASSI A SCUOLA”, il nuovo libro di Simona Petasecca Donati.

.

Il volume, edito della BOOKSPRINT EDIZIONI e disponibile sia nel classico formato brochure cartacea che nella più moderna veste digitale dell’ebook, indaga proprio i primi momenti di un’insegnante nella scuola elementare, a contatto con i bambini, tra difficoltà, bullismo, incredulità e perseveranza nel portare al termine il proprio lavoro con educazione, garbo, dignità e successo.

.

Il ruolo degli educatori è forse tra i più complicati e delicati. Partendo da questo presupposto, l’autrice racconta l’esperienza di una maestra. Un’esperienza non sempre piacevole, anzi, spesso osteggiata da compagni e colleghi, ma durante la quale fondamentale è non perdere fiducia in se stessi e in quello in cui si crede, per riuscire davvero a trasmettere qualcosa ai propri bambini.

.

Il racconto dedicato al mondo della formazione, nelle sue 51 pagine, fa un breve spaccato della scuola italiana di oggi, partendo dall’esperienza diretta della protagonista.

Sedici capitoli brevi, che rendono particolarmente scorrevole la lettura e fanno riflettere sul ruolo sociale dell’insegnante, coinvolgendo anche il lettore sul piano emotivo e sui temi quali l’educazione e la violenza.

.