Il Siulp: “Torino messa a ferro e fuoco, feriti nelle forze dell’ordine”

A seguito dei disordini avvenuti ieri sera, riceviamo e pubblichiamo una lettera del Segretario Generale del SIULP di Torino Eugenio Bravo

“Torino messa a ferro e fuoco, e feriti nelle forze dell’ordine, durante le

manifestazioni nel centro di Torino”.

I danneggiamenti e le devastazioni di molti locali e negozi delle vie del Centro di Torino hanno dei

responsabili che devono essere puniti con pene severe ed esemplari. Questi cittadini devono essere

risarciti totalmente da questi criminali.

Solo l’encomiabile professionalità delle forze dell’ordine ha acconsentito di assicurare alcuni di questi

rivoltosi alla giustizia ed impedito che una vera e propria guerriglia urbana si trasformasse in una più

grave è deprecabile tragedia urbana.

Solidarietà e plauso alla Questura, alle forze dell’ordine, ai colleghi delle volanti e dei Reparti Mobili

che a rischio della loro incolumità, hanno svolto un grande lavoro in difesa della città e di coloro che

legittimamente volevano manifestare.

Il legittimo diritto a manifestare e a protestare da parte di coloro che si sentono “defraudati” o

“ingannati” dallo Stato, che assume misure draconiane per fronteggiare la diffusione del COVID 19,

non ha e non può avere nulla a che vedere con le inaudite aggressioni premeditate, con le bombe

carta, mazze ferrate, e con le violenze perpetrate da soggetti facinorosi travisati, che non perdono

occasione per dimostrare il loro odio verso lo Stato, la democrazia e le forze dell’ordine, cercando di

destabilizzare il Paese.

Continua Eugenio Bravo, i violenti rivoltosi non sono vittime della crisi economica causata dal

Coronavirus e dalle conseguenti misure limitative, ma sono i guastatori delle legittime proteste, delle

categorie produttive, vere vittime della tragica situazione economica.

Non si tratta più di auspicare, ma di pretendere che siano previste leggi severe verso chi ormai per

professione tende a distruggere le pubbliche vie al suo passaggio, i negozi, i locali e mette a ferro e

fuoco la città, perpetrando violenze nei confronti delle forze dell’ordine che, grazie alla loro

professionalità, rappresentano la reale tenuta dello Stato.

Ma se non seguiranno condanne severe che invertano, senza equivoci, la tendenza alla troppa

tolleranza e sottovalutazione di queste violenze, le forze dell’ordine continueranno a fare da

cuscinetto, per non dire carne da macello, tra i facinorosi e l’inerzia del Governo che dovrebbe dare

risposte concrete a chi, per colpa dell’epidemia, vede la sua vita lavorativa distrutta.

Non è più il tempo dei grandi proclami, ancora Eugenio Bravo, la rabbia di chi si sente abbandonato

dallo Stato potrebbe diventare incontenibile ed essere cavalcata ad arte dalle fazioni pseudoideologiche.

Temere “la rabbia dei miti” è una impeccabile asserzione; ed è ancora più grave quando questa

rabbia viene cavalcata da rivoltosi criminali.

La Polizia è indubbio che farà sempre la sua parte, sarebbe ora che anche il Governo faccia la sua e

intervenga con aiuti reali alle categorie economicamente a rischio.

Eugenio Bravo