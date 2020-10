Domani Juve e Toro giocheranno lo stesso giorno. Non accadeva dal 19 marzo 1930!

Qui Juve:

grande lavoro tecnico tattico per bianconeri di Pirlo, attesi domani dalla grande sfida contro il Barcellona di Messi,a Torino ore 21,gara valevole per il secondo turno della fase a gironi di Champions League. Una Juve coi cerotti in difesa,mancheranno i difensori centrali Bonucci,Chiellini,De Light,col solo Demiral a disposizione.Ci sarà l’adattamento al ruolo,a seconda del modulo,dei terzini Frabotta ed Alex Sandro.Si attende il responso medico finale per la presenza di Ronaldo.Partirà titolare Dybala affiancato dal confermatissimo Kulusevsky sulle fascia destra.Morata attaccante centrale.

Qui Toro:

intenso lavoro della squadra granata agli ordini di Giampaolo sul rizollato campo del Filadelfia.Domani ore 14 a Torino sfida molto importante contro il Lecce per i 32esimi di finale della Coppa Italia.Spazio minimo al turno over con gl’ingressi di Singo,Segre,Kojak e Bonazzoli per fare rifiatare Vojvoda,Rincon,Lukic e Verdi.Belotti confermatissimo al centro dell’attacco ed un turno di riposo al portiere Sirigu,appannato e disattento nelle ultime due partite.Al suo posto il gigante Milinkovic Savic.

Il Toro dovrà confermare i miglioramenti visti nella gara di venerdì scorso contro il Sassuolo.Servono punti e certezze prima della nuova sosta per le nazionali.

Lecce e poi campionato contro Lazio e Crotone in casa. Recupero mercoledì prossimo contro il Genoa fuori casa.

Potrà esserci la svolta in casa granata.

Vincenzo Grassano