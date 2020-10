Torino, ore 18: serrande abbassate

Torino. Ore 18: serrata rispettata anti covid, per controllare la pandemia.

È andato in scena, nel pomeriggio, il mini lockdown deciso dal Governo del presidente Conte. Sembra d’esser tornati indietro di 7 mesi fa quando il lockdown generale chiuse tutta Italia per 90 giorni.

Strade deserte,esercizi commerciali chiusi con tanti esercenti rimasti affianco dei loro negozi,assorti in mille pensieri e preoccupazioni. Riapriranno? Dopo tanti sacrifici per normare i locali si ritrovano punto da capo.Idem per palestre, piscine,cinema e teatri. La maggior parte delle persone interpellate, esercenti ed usufruttori clienti,tutti concordi nell’affermare che erano i luoghi più sicuri e meglio controllati. Aspettiamo 1 mese e vedremo.La situazione è di nuovo complicata,occorre reagire certo,ma le necessità rimangono sostanzialmente due:rinforzare la sanità concentrandosi sull’assunzione immediata di medici ed infermieri,aumentare posti letti e reparti di terapia intensiva negli ospedali. Aggiungere mezzi pubblici e corse per evitare il sovraffollamento su tram ed autobus che c’è sempre stato negli ultimi mesi.

Vincenzo Grassano