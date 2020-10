Fumogeni, petardi, bombe carta e alcune vetrine spaccate in via Roma

Mentre non si sono registrati incidenti nella manifestazione di protesta contro il dpcm tenutasi in piazza Vittorio, in quella di piazza Castello un gruppo di violenti ha dato il peggio di se’. La polizia ha effettuato una carica e alcune persone sono state fermate. Sembra ci siano feriti leggeri. Gli scontri con la polizia si sono verificati anche in piazza Castello. Sono stati fermati anche ultras di Juve e Toro.