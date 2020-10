Pareggio emozionante 1-1 tra Juventus e Verona allo Stadium

Qui Juve: solo 1 punto per i bianconeri di Pirlo contro un agguerrito Verona allenato da Juric.I due Gol nel secondo tempo:passa in vantaggio al 60esimo il Verona con un gol di forza messo a segno dall’attaccante Favilli,poi uscito per stiramento;pareggio al 77esimo con un gran gol dello juventino Kulusevsky al termine di una bellissima azione personale.Da segnalare la grande partita disputata dal rientrante Dybala.Stiramento per Bonucci che s’aggiunge agli infortunati Chiellini e De Light.Squadra bianconera con un solo difensore centrale di ruolo Demiral e mercoledì arriverà il Barcellona per il secondo turno di Champions League.

Qui Toro: doppia seduta tecnico tattica per gli uomini di Giampaolo attesi dalla gara di Coppa Italia mercoledì 28 ottobre ore 14 a Torino contro il Lecce.

Tutti i giocatori a disposizione del mister granata ad eccetto del lungodegente centrocampista Baselli che sta recuperando dall’infortunio occorso cinque mesi fa e pronto tra un mese.

Un Toro atteso da un tour de force importante con quattro partite da disputare in due settimane prima del prossimo stop al campionato per fare spazio alle nazionali.

Torino Lecce mercoledì coppa Italia,poi

domenica arriverà la Lazio a Torino,

mercoledì 4 novembre recupero della gara di campionato a Genoa contro il Genoa e domenica 8 novembre in casa contro il Crotone.

Vincenzo Grassano