La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Dopo essere stata considerata ed essersi considerata la migliore del mondo nella lotta alla pandemia , stiamo crollando e il virus sembra incontenibile . Perché questa crescita esponenziale? La riapertura delle scuole, il sovraccarico dei trasporti, le movide ? Un po’ tutte queste cose hanno provocato il disastro. La valchiria della scuolaAzzolina non ha saputo garantire la sicurezza né per allievi né per docenti. Aleggia su tanti l’idea della morte. Mi sembra di vivere come nell’anno Mille quando si temeva la fine del mondo. Ma pochi, pochissimi pensano alla propria anima. Siamo sempre avvitati nella peggiore lotta politica in cui le posizioni diventano etiche e si irrigidiscono nel manicheismo. Non c’è uno straccio di unità nazionale e meno che mai europea o mondiale. Il mondo sta andando avanti come se il virus non esistesse , dimostrando un inconsapevole apocalittico cupio dissolvi . La sera prendere sonno diventa sempre più difficile e bisogna stare lontano dalla Tv che fa davvero male , come diceva Popper. Anche i comici come Crozza, ironizzando sul Covid , ci angosciano e ci deprimono. Il conflitto tra Stato e regioni rivela l’inanità di chi ci guida e dimostra che ci stiamo disintegrando nelle contese. Morendo, Jole Santelli, si è chiamata fuori da questa indegna gazzarra.