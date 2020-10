Pirotecnico 3-3 tra Sassuolo e Torino

Qui Toro: un Toro vivo pareggia, fuori casa,3a3 con la rivelazione Sassuolo. I granata sono passati per ben 2 volte in vantaggio,con un parziale 3-1 ad una manciata di minuti dalla fine della gara.Gli uomini di Giampaolo hanno avuto parecchie occasioni da gol per incrementare il vantaggio.I gol portano la firma di Linetty,Belotti e Lukic. Bene

Verdi nel ruolo di seconda punta.Ennesima grande prova del gallo Belotti e della mezzala Lukic.Primo punto per il Toro che può recriminare per i 2 punti persi frutto ancora di qualche disattenzione.Involuzione del portiere granata Sirigu ancora disattento.

Qui Juve: prosegue la preparazione dei bianconeri allenati da Pirlo in vista della gara di domenica sera,a Torino,contro il Verona.Dybala non sarà ancora tra i titolari,Ronaldo, probabilmente non sarà disponibile.Diversi sono ancora i dubbi di formazione all’Interno della squadra bianconera.Il modulo sarà il 4-3-3 con la conferma in avanti del trio Chiesa,Morata, Kulusevsky.

Vincenzo Grassano