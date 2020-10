Linguine al sapore di mare

Un primo dal sapore tipicamente mediterraneo, saporito, economico e pronto in pochi minuti. Le acciughe, fonte di preziosissime sostanze nutritive, sono le protagoniste di questo piatto, abbinate alla croccantezza dei pinoli e dei pistacchi non deluderanno i palati piu’ esigenti.

***

Ingredienti

160gr. di pasta Linguine

4 filetti di acciughe sott’olio

½ spicchio di aglio

1 cucchiaio di pinoli

1 cucchiaio di pistacchi di Bronte

1 piccolo peperoncino

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

1 mazzetto di prezzemolo

Olio evo q.b.

***

Lavare il prezzemolo, asciugarlo, tritarlo grossolanamente con la mezzaluna insieme all’aglio, al peperoncino, due filetti di acciuga, i pinoli ed i pistacchi. Cuocere la pasta in acqua poco salata. In una larga padella scaldare due cucchiai di olio con i rimanenti filetti di acciuga, lasciarli sciogliere e poi, aggiungere il concentrato di pomodoro, mescolare bene. Scolare la pasta nella padella, aggiungere il pesto di acciughe diluito con mezzo mestolino di acqua di cottura, amalgamare il tutto e servire subito.

Paperita Patty