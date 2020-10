Grande esordio della Juventus in Champions League

Qui Juve: una grande Juve vince 2-0 a Kiev contro la Dinamo e comincia bene il suo percorso in Champions League.Mattatore della serata l’attaccante spagnolo Alvaro Morata, neo acquisto bianconero, che mette a segno una superba doppietta.Ma è tutta la compagine bianconera a disputare un ottimo incontro.Difesa attenta ed insuperabile, unico neo l’infortunio allo sfortunato difensore Chiellini al 19 esimo del primo tempo.Centrocampo attento ed un attacco giovane ed avvolgente con Chiesa e Kulusevsky larghi sulle fasce a supportare Morata.Mister Pirlo ha giocato con il 4-3-3 esaltando al massimo le caratteristiche dei suoi giocatori.Ronaldo e Dybala, assenti, possono recuperare con calma.

Qui Toro: prosegue in casa granata la preparazione per preparare al meglio il difficile match di venerdì sera,a Reggio Emilia ore20.45, contro la rivelazione Sassuolo secondo in classifica.Giampaolo non cambierà modulo ma probabilmente giocatori,con la mente più sgombra,l’organico di 28 atleti consente varie soluzioni.Il centrocampista Daniele Baselli prosegue la preparazione per poter rientrare al più presto.Al Toro servono punti per potersi sbloccare in breve tempo,soprattutto,dal punto di vista psicologico.Il tecnico granata lavora molto sui giocatori non solo dal punto di vista atletico e tecnico ma anche sulle loro teste.L’organico granata è valido per una posizione di centroclassifica tranquillo,non da ultimo posto,men che meno da retrocessione.