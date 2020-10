Disastro Toro e Juve in regresso

Qui Toro: terza sconfitta consecutiva per i granata di Giampaolo e notte fonda per un futuro sempre più complicato.Un’altra sconfitta casalinga per 3a2 contro un Cagliari volitivo e ben organizzato. Belotti encomiabile, papera di Sirigu sul terzo gol del Cagliari, Meitè impalpabile.Una squadra allo sbando, ultima in classifica e con il chiaro obiettivo ,a questo punto, di lottare per non retrocedere.Prossima gara, fuori casa, contro il lanciatissimo Sassuolo.

Qui Juve: giornata di riflessione in casa bianconera dopo il pareggio contro il Crotone in terra calabrese.Una Juve piuttosto confusionaria,ancora un cantiere aperto,con un modulo di gioco ancora non deciso.Pesano e tanto le assenze di Ronaldo e Dybala.Mister Pirlo ha tanto lavoro da svolgere.Prossima gara,in casa, contro il tosto Verona di Juric.

Vincenzo Grassano