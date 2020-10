La farmacia che regala il kit anti-covid ai bimbi

Castagnole Piemonte – Il virus sta avanzando, a Castagnole Piemonte e nei paesi limitrofi il numero di positivi è tornato ad essere in aumento. Dobbiamo correre ai ripari per salvaguardare la salute dei cittadini ed in particolare dei bambini rientrati a scuola in emergenza COVID-19. In che modo?

Diffondendo sempre di più la cultura della prevenzione e rinforzando il sistema immunitario. Rinforzare le naturali difese dei singoli significa creare un sistema immunitario “fortificato” di comunità.

Per aiutare la Comunità, la Farmacia degli Angeli di Castagnole Piemonte ha pensato di allestire centinaia di kit scuola antivirus da distribuire gratuitamente alle famiglie.

“Abbiamo riscontrato in molte mamme paura e incertezza sul come poter affrontare al meglio il rientro a scuola dei figli. Da qui l’idea di provare ad essere d’aiuto fornendo gli strumenti base necessari, tra cui un braccialetto erogatore di gel per poter disinfettare al bisogno le mani, mascherine chirurgiche e un integratore per dare energia e sostegno” – afferma la dottoressa Silvia Boggiatto, titolare della Farmacia.

“Mai come quest’anno abbiamo ritenuto importante dare spazio al ruolo sociale che ha la Farmacia sul territorio. Abbiamo cercato di rispondere con questo piccolo contributo a un bisogno che la comunità castagnolese ha esternato”.

Nel kit è presente anche un piccolo pensiero ludico, per affiancare all’importanza del rispetto delle regole con impegno e disciplina anche la voglia di sognare e sorridere che nessun bambino dovrebbe perdere mai.

La Farmacia non è nuova a queste iniziative: già a marzo 2020 ha distribuito gratuitamente centinaia di kit “antivirus” agli abitanti del paese.

Il kit scuola anti-COVID viene distribuito su richiesta dalla Farmacia degli Angeli, p.zza Vittorio Emanuele II n.4 Castagnole Piemonte (TO).

Per approfondimenti:

Silvia Boggiatto 349.67.69.388