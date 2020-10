La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Candidati sindaci- Il Socialismo, una bella storia – Un giovane di Fi – Lettere Candidati sindaci Forse qualcosa si muove per i candidati sindaci. Massimo Giletti non smentisce un suo eventuale impegno a Roma con il centro – destra, anche se Giletti, che è torinese, potrebbe essere un ottimo sindaco di Torino. C’è da sperare che si allontani l’ipotesi pessima ventilata da Salvini sulla candidatura della gioielliera Licia Mattioli con un recente passato di sinistra, mai rinnegato.

Nel fronte di centro-sinistra a Torino potrebbe scendere in campo il prof. Mauro Salizzoni che si rivela un candidato migliore del rettore del Politecnico Guido Saracco. Nel centro- destra Paolo Damilano si rivela un ottimo candidato, è un imprenditore che ha a cuore Torino e le sue tradizioni ed anche la sua cultura. I politicanti devono lasciar spazio a uomini e donne capaci sull' esempio del sindaco di Venezia che si è rivelato uno dei migliori sindaci italiani. *** Il socialismo, una bella storia L'intervista condotta da Salvatore Vullo a Giuseppe La Ganga sul socialismo italiano e torinese (ed. Rubbettino) è una bella occasione per incontrare uno dei leader craxiani più importanti che furono destinatari di critiche impietose dopo la caduta di Craxi e furono anche oggetto di angherie e persecuzioni, come sempre accade all'atto della caduta di un potente. La Ganga entrò in Parlamento con la " benedizione " di Bobbio, Mussa Ivaldi, Reviglio e Forte .Era un giovane molto stimato e promettente che io conobbi alla SIOI, il ritrovo di molti giovani di più partiti che ebbero il battesimo del fuoco sui temi internazionali in un ambiente eccezionale per il livello culturale di alcuni Maestri. La Ganga fu anche socio del Centro "Pannunzio". Nel libro difende il suo operato e la classe dirigente socialista che era con lui e che in verità non era tutta esemplare. Garesio, ad esempio, non lo era affatto. Ma resta un dato storico e politico incontrovertibile: quei socialisti che si erano staccati dalla sudditanza nei confronti del PCI, esercitarono un ruolo molto importante nei governi di centro- sinistra e di penta partito e avrebbero potuto essere utili al Paese anche negli anni successivi. I giudici di Tangentopoli li azzerarono. Va ringraziato Vullo per il coraggio con cui ha condotto un'intervista scomoda, ma necessaria per ricostruire una storia importante. *** Un giovane di FI

Il giovane Tommaso Varaldo è un consigliere comunale di Chieri, capo dei giovani di Forza Italia a Torino. Adesso si è dimesso da tutti gli incarichi di partito per denunciare la pessima conduzione di Forza Italia a Torino e in provincia. Si tratta di un giovane idealista, serio, impegnato ed anche colto che si è gettato in tante battaglie con entusiasmo e disinteresse. Virtù rarissime oggi in un giovane. Se Varaldo arriva a certe decisioni, i dirigenti di Forza Italia dovrebbero riflettere seriamente sui loro errori che hanno portato il partito a perdere ogni attrattiva politica ed elettorale.

*** Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com . Il ritorno del virus

Cosa pensa della ripresa del Covid? Io sono atterrita. Luisa Quaglia . E’ la conseguenza del lassismo dell’ estate. Durante questi mesi amministratori e politici hanno fatto ben poco per prepararci alla seconda ondata. Una responsabilità gravissima che vedremo emergere nelle prossime settimane. Siamo in balìa di noi stessi o siamo, per chi crede, nelle mani di Dio.Neppure i vaccini antinfluenzali sono in farmacia. Siamo molto malmessi. E non ci consola sapere che siamo un po’ meglio Francia. Ancora stamattina ho visto in giro dei fessi irresponsabili senza mascherina.