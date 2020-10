È un calcio sempre più in crisi a causa del coronavirus. Si naviga senza certezze con un campionato a rischio e la possibilità che venga cambiato il format. La pausa per le gare delle nazionali capita al punto giusto.

Qui Juve: seduta d’allenamento per la squadra bianconera agli ordini di mister Pirlo.Mancano i nazionali con il problema dei calciatori sudamericani che rientreranno soltanto il giorno prima della trasferta a Crotone. La Juve giocherà in Calabria nell’anticipo di sabato 17 ottobre. Grande spazio alla tattica,durante la seduta odierna.Provati i 3 moduli:4-4-2. 4-2-3-1. 4-3-3.

Tanta duttilità nella nuova Juve, soprattutto per inserire al meglio il nuovo acquisto Chiesa, attaccante ex Fiorentina.

Qui Toro: doppia seduta al Filadelfia per i granata guidati da Giampaolo.Mancano i nazionali ma l’organico al completo è di 28 giocatori.Rosa extralarge dunque ma il mister è stato chiaro…si parte tutti alla pari. Questi giorni saranno fondamentali per capire al meglio i dettami del 4-3-1-2.Il modulo prediletto di Giampaolo.

Alla ripresa si giocherà domenica 18 ottobre alle 15 in casa contro il Cagliari. I 3 punti saranno fondamentali per non entrare in crisi e lottare solo per non retrocedere.

Vincenzo Grassano