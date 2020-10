Rock Jazz e dintorni: Marina Rei e il quartetto di Luigi Tessarollo

Gli appuntamenti musicali della settimana

Lunedì. Al Bunker si esibisce il sestetto Woodoo Sound Club. Per il Torino Jazz Festival al Laboratorio di Barriera, suona il trio del pianista Antonio Zambrini.

Martedì. Al Blah Blah è di scena il duo Skeptical Brithers. Per il TJF al Bunker si esibisce Domenica Scajno in coppia con Massimo Pupillo. Sempre per il Torino Jazz Festival al cinema Massimo, viene presentato il documentario sul tributo a Moondog eseguito dai Lapsus.

Mercoledì. Al Blah Blah è di scena l’armonicista Tom Harp Newton. Al Cap 10100 si esibisce Marina Rei. Per Il TJF all’Arteficio suona il trio dell’organista Alberto Marsico mentre al Cafè Neruda si esibisce il quartetto del violinista Emanuele Parrini.

Giovedì. Per il Torino Jazz Festival al Cafè Neruda, tributo a Frank Zappa con Anais Drago &The Jellyfish. Sempre per il TJF al Folk Club, omaggio a Bukowski eseguito da Michele di Mauro con il trio di Danilo Pala mentre al Combo si esibisce il duo OoopopoiooO.

Venerdì. Al Giacometti di Novi Ligure suona la Banda Osiris e Fabrizio Bosso con Juan Olivier Mazzariello. Per il Torino Jazz Festival al Laboratorio di Barriera, si esibisce il sassofonista Elias Lapia mentre all’inbarchino suona il trio J To Rock. All’Hiroshima Mon Amour è di scena l’Orchestra Terra Madre diretta da Simone Campana per la festa di Slow Food. All’Off Topic per “Resetfastival” si esibiscono: Il Cairo, ATA, Moonlogue, Trizio, Cornio, Ibisco, Duopotrio, Giudi e Quani e Stefanelli.

Sabato. All’Hiroshima sono di scena i Cacao Mental. Per il “resetfestival” si esibiscono Papazeta, Autoradio, Cheap Fogg, Misga, T Vernice, Candreva, Low polygon, The Jab. Per il Torino Jazz Festival al Cafè Neruda suona il trio di Daniele Tione, al Sociale di Valenza il Double Trio dei pianisti Paolo Alderighi e Stephanie Trick. Il quartetto del chitarrista Luigi Tessarollo all’Arteficio. All’Osteria Rabezzana il sestetto della vocalist Giulia D’Amico mentre al Combo è di scena il duo Debora Petrina e Tiziano Scarpa.

Domenica. Giornata conclusiva del TJF con il Monbell Trio al Charlie Bird e il quintetto del sassofonista Francesco Partipilo all’ARTeficIO .

Pier Luigi Fuggetta