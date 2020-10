Le ragazze del Salsasio incontrano Allegri

La scuola calcio femminile della società affiliata al Genoa Soccer Academy è tra le poche nel territorio

Le giovani calciatrici dell’Usd Salsasio femminile hanno incontrato l’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

Durante lo svolgimento della prima edizione del torneo femminile Grande Slam – Memorial Francesco Tripodi che si è svolto sui campi del Vianney, a cui ha partecipato anche la squadra femminile salsasiese, le ragazze del Salsasio hanno incontrato il famoso allenatore con un passato alla Juve, prima ancora al Milan, Cagliari e Sassuolo solo per citarne alcune e tra i migliori allenatori sul panorama nazionale tanto da essere introdotto nel 2018 nella Hall of Fame del calcio italiano.

La scuola calcio femminile del Salsasio Genoa apre le porte a tutte le ragazze nate negli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 19 presso l’impianto sportivo Giorgio Demichelis in via Mussetti 36. In occasione degli allenamenti che si svolgono in tali giorni e orari è possibile, per tutte le ragazze e bambine che lo desiderano, poter accedere a delle prove gratuite per poter successivamente entrare a far parte della scuola calcio femminile rossonera. Per il periodo invernale è previsto l’utilizzo di una palestra.

L’Usd Salsasio è inoltre l’unica società sportiva del territorio che è affiliata al Genoa Soccer Academy. Grazie all’affiliazione con la società di serie A le bambine e le ragazze iscritte al Salsasio possono vantare un percorso formativo tecnico e sportivo in linea con i parametri professionali forniti dal Genoa. Oltre a questo è prevista, appena sarà possibile in base alle normative anticovid, la presenza delle atlete e degli atleti salsasiesi allo stadio Luigi Ferraris di Genova, dove parteciperanno anche ad alcune attività in campo con i giocatori della squadra di serie A rossoblu.

Tra le molte novità di quest’anno c’è anche l’omaggio a tutti gli iscritti ed a tutte le iscritte di un pallone personalizzato ufficiale del Salsasio.

La segreteria del centro sportivo di via Mussetti 36 è aperta al mercoledì e al giovedì dalle 17,30 alle 19,30 ed è a disposizione per ulteriori informazioni.

Ivan Quattrocchio