La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

La scomparsa di Vittorio Mathieu

Vittorio Mathieu è stato un grande pensatore della seconda metà del Novecento a cavallo tra i due secoli. E’ stato anche un grande piemontese. Egli aveva l’orgoglio delle sue origini savoiarde. Sempre calmo, equilibrato nei suoi pensieri, ha rappresentato una alternativa di idee alla deriva contestatrice del ‘68. La sua stella polare fu Kant, il filosofo cristiano e liberale che resta il riferimento più importante della nostra cultura occidentale. La scrittrice Bruna Bertolo, che fu sua allieva, ha scritto che Mathieu come docente era << serio,ma comprensivo e che faceva sentire a suo agio anche una studentessa timida>>. Erano gli anni Settanta e lo scontro tra generazioni era la cifra di quei tempi. Io non sono stato suo allievo,ma sono stato suo amico a Torino e a Roma. Ho avuto come allieva sua figlia Maria Paola, una studentessa molto intelligente ed impegnata che venne bocciata all’esame di Maturità al liceo” d’Azeglio” per odio ideologico – politico verso il padre. Una vergogna per la scuola. Mathieu aveva avuto entrambi i genitori ammazzati brutalmente da alcuni partigiani che avevano presa per buona una lettera anonima che accusava il padre di Mathieu di essere un collaborazionista dei fascisti repubblichini. Si seppe poi che a scrivere la lettera fu un suo dipendente alla Fiat che aspirava a prenderne il posto. Una brutta storia di cui il figlio non voleva parlare, ma che sicuramente lo fece molto soffrire. Io spero che gli storici della filosofia che verranno saranno più giusti nei suoi confronti perché la sua opera merita rispetto, in confronto, ad esempio, a quella di Vattimo che ottenne un grande clamore mediatico. Fu naturaliter un sostenitore del centro-destra, ma non divenne senatore, unico non eletto tra i famosi professori di Forza Italia . Appare incredibile che tra i tanti incompetenti che Berlusconi mise come ministri nei suoi Governi ,non abbia mai pensato a lui come ministro della Pubblica Istruzione. Sarebbe stato il nuovo Gentile, capace di affrontare i problemi dell’ Università, della scuola e della ricerca scientifica con competenza. Le due signore scelte da Berlusconi come ministre erano al suo confronto del tutto digiune di questa materia. E i risultati si sono visti. Ma la grandezza dell’uomo Mathieu si vide anche in politica dove non rivelò mai ambizioni e non pretese mai riconoscimenti: un modo di fare che lo rendeva un uomo del Risorgimento, vissuto un secolo in ritardo.

Bufera in Vaticano

Le vicende che stanno avvenendo in Vaticano mettono a nudo situazioni molto penose che possono offrire motivi per rinverdire la polemica anticlericale che sembrava sopita. Cattiva amministrazione e vera e propria correzione appaiono evidenti. Ma per le prima volta a far scoppiare il bubbone è stato il Papa in persona in un modo molto deciso, a tal punto che la rimozione del cardinale Becciu è avvenuta prima del processo. Sempre per ciò che riguarda il Vaticano appare un vero e proprio atto di arroganza quello di Trump di inserirsi con prepotenza nella politica estera vaticana, chiedendo al Papa di non firmate un'intesa con la Cina ,un paese nel quale i cattolici sono stati a lungo perseguitati per le elezioni del rinnovo del suo mandato Trump è pronto ad usare ogni mezzo per strumentalizzare chiunque ai suoi fini. Purtroppo anche il suo contendente non sembra molto migliore.

La dittatura delle due ruote

L’altra sera percorrevo via Oddino Morgari ed un certo punto mi sono trovato bloccato da fioriere che annunciavano un’isola pedonale davanti alla chiesa parrocchiale. Così per recarmi in via Nizza ho dovuto fare un lungo giro, tornando in corso Marconi. Qui stiamo rasentando la follia. Cosa ne pensa ? Antonio Anzalone

.

Il Comune di Torino ha oltrepassato la follia Con gli ultimi provvedimenti di isole pedonale che tagliano vie di scorrimento, creando ulteriori problemi ad un traffico che ha perso ogni fluidità. Sembra che interessino solo le biciclette e i monopattini. Il prossimo anno questi Amministratori incapaci e demagogici vanno mandati a casa.