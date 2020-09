Rock Jazz e dintorni Teho Teardo e il quartetto di Jim Rotondi

Gli appuntamenti musicali della settimana Gli appuntamenti musicali della settimana

Lunedì. Sul grande schermo debutta e sarà visibile per 3 giorni, il documentario di Giorgio Verdelli su Paolo Conte.

Martedì. Al Blah Blah si esibisce Vea.

Mercoledì. Sempre al Blah Blah è di scena Nicolò Piccinini. All’Hiroshima Mon Amour si esibisce Stefania Tasca.

Giovedì. Ancora al Blah Blah è di scena Pietro Giay. Per “ Indiana Festival al Comana si esibisce Federico Sirianni.

Venerdì. Al Circolo della Musica di Rivoli Peppe Servillo legge pagine tratte da “Il resto della settimana” di Maurizio De Giovanni, accompagnato al pianoforte da Luis Mangalavite. Inaugurazione del Torino Jazz Festival versione “Cl(h)ub” con i quartetti Mirko Pedrotti all’Amen Bar e Manomanouche al Folk Club mentre all’Off Topic doppio show con il progetto Fire di Ivan Bert e con il britannico Adrian Sherwood al Mixer. In Sala Borsa a Novara per “Nu 2020 Arts And Community” Walter Prati e Ricciarda Belgiojoso propongono “ A Rainbow In A Curved Air “ di Terry Riley, a seguire la performance del Pulsar Ensemble di Filippo Sala.

Sabato. Giornata conclusiva per “Indiana Festival” con protagonista Roncea.

Il Torino Jazz Festival propone il trio di Massimo Faraò con Cesare Mecca e Sophia Tomelleri al Combo e Luca Biggio al Folk Club mentre al Bunker suona il sestetto Jazz Rapsody Collective. Nella basilica di San Gaudenzio a Novara “Nu 2020” presenta Paolo Fresu in duo con il fisarmonicista Daniele di Bonaventura.

Domenica. Per il “Torino Beatles Days 2020” concerto del supergruppo Oldies But Goldies. Nella corte del Castello Visconteo Sforzesco si esibisce Teho Teardo con “La retour a’ La Raison” sonorizzazione dei cortometraggi di Man Ray. Per il Torino Jazz Festival i quartetti di Ramon Moro al Folk Club e Jim Rotondi al Combo.

Pier Luigi Fuggetta