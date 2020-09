La Festa in rosso fa tappa a Bussoleno

Domenica 27 settembre a Bussoleno terza iniziativa della Festa in Rosso itinerante. Dibattito + pranzo sociale

Riceviamo e pubblichiamo / “Alle ore 10,00 presso piazza del Mulino Varesio a Bussoleno ( in Credenza in caso di tempo avverso) incontro pubblico ” A che punto è la lotta No Tav” sarà l’occasione per fare il punto sull’avanzamento dei lavori del cantiere e organizzare prossimi momenti di lotta. Invece che investire in sanità, istruzione e trasporto pubblici, nella tutela del territorio e dell’ ambiente, si sprecano montagne di soldi in un’opera che risponde unicamente ad interessi speculativi. Chi osa contrastare tutto questo è vittima di ingiusta repressione così come accaduto pochi giorni fa a Dana”.

Interverranno:

– Mario Cavargna (presidente Pro Natura Piemonte)

– Maurizio Poletto (responsabile CGIL Valsusa)

– Valentina Cancelli (Gruppo Clima Valsusa)

– Emanuele D’Amico (avvocato, LegalTeam NoTav)

– Massimo Zucchetti (docente universitario)

– Paolo Ferrero (vicepresidente sinistra europea)

COORDINA:

Ezio Locatelli (segretario provinciale Prc-Se Torino)