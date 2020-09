Rock Jazz e dintorni Arrivano i Bud Spencer Blues Explosion e la Banda Osiris

Gli appuntamenti musicali della settimana

Martedì. Al Blah Blah si esibisce il cantautore Bob Priori. All’Hiroshima Mon Amour Lodo Guenzi e Bebo Guidetti componenti de Lo Stato Sociale, propongono un reading tra Tondelli e Calvino.

Mercoledì. Al Blah Blah è di scena Francesco Stabile. All’Off Topic si esibisce la cantautrice Rosita.

Giovedì. Al Jazz Club suonano i pianisti Emanuele Sartoris e Massimiliano Gènot impegnati ad eseguire il “Totentanz” di Franz Liszt. Allo Spazio 211 si esibiscono i Rock’nRoll Kamikazes mentre al Blah Blah si esibisce Skulla.

Venerdì. Al Jazz Club è di scena il trio della cantante Sonia Schiavone. All’Hiroshima si esibisce il rapper Murubutu. Al Cafè Neruda il chitarrista Luigi Tessarollo si esibisce in duo con il pianista Riccardo Ruggeri.

Sabato. Allo Spazio 211 suonano i Bud Spencer Blues Explosion. Al Jazz Club si esibisce il quartetto di Fabio Giacalone. Al Fassino di Avigliana è di scena la funambolica Banda Osiris con lo spettacolo “Funfara”. Al Cafè Neruda si esibisce Il Sogno di Pablo. All’Hiroshima è di scena il cantautore Lucio Corsi.

Domenica. All’Off Topic si esibisce Pit Coccato. Allo Spazio 211 per “A Gozerian Sunday” suonano Treehorn, Collars, One Dyng Wish, Nudist, Hate & Merda.

Pier Luigi Fuggetta

(foto grande: I l a r ia M a g lio c chi etti)