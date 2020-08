Stop alle sigarette in parchi, giardini e aree bimbi. Multe fino a 300 euro

In arrivo il divieto di fumo in giardini, parchi e altre aree verdi con giochi per i bambini e negli spazi attrezzati per lo sport sul territorio comunale di Torino

La Giunta comunale ha approvato la delibera che dovrà essere votata dal Consiglio e prevede per i trasgressori, una volta in vigore, multe da 50 a 300 euro.

L’assessore all’Ambiente Alberto Unia, evidenzia che “spesso nelle aree gioco sono presenti adulti fumatori, genitori, nonni o altri accompagnatori dei bimbi. Lo stop al fumo è stato dunque deciso per ” tutelare la salute dei più giovani, oltre che per trasmettere messaggi corretti e favorire la socialità”. Inoltre, si precisa nel documento. Inoltre si evita che vengano gettati a terra mozziconi vicino ai giochi e che possano finire nelle mani dei più piccoli. La sindaca Chiara Appendino commenta: “Vogliamo che le nostre bambine e i nostri bambini possano giocare, divertirsi e crescere in spazi salubri. Protetti da rischi reali legati al fumo passivo ma anche da rischi culturali che possano incentivare in futuro abitudini scorrete, come quella del fumo di sigaretta”.