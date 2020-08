La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Ritornano le sardine che si schierano per il no al referendum sul taglio dei parlamentari. Ritornano esaltando il loro leader Santori, trasformandolo in una sorta di guru. Dopo mesi di silenzio riemergono dal mare o dalle loro scatolette per manifestare una scelta opposta a 5 Stelle e Pd, Lega e centro – destra. Qui è in gioco non tanto il taglio dei parlamentari ,ma la rappresentatività territoriale del Parlamento e delle minoranze. Si tratta di una riforma grillina per tagliare un po’ di teste senza preoccuparsi delle conseguenze. Una riforma totalmente decontestualizzata da una riforma istituzionale e soprattutto elettorale , che è una mina vagante per la democrazia. E’ incredibile che altri partiti per mere questioni di potere si siano piegati al si’.Va dato atto alle sardine di aver fatto una scelta giusta e controcorrente.