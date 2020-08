Dopo il nubifragio di lunedì scorso che le aveva allagate, sono ancora chiuse le stazioni della metropolitana di Bernini e Principi D’Acaja.

I treni passano ma non si fermano. Gtt vuole verificare che le controsoffittature danneggiate dall’acqua non siano pericolose per gli utenti che vi passano sotto. Un ulteriore disagio si aggiunge alla chiusura – fino al 31 agosto – per i lavori legati alla realizzazione della nuova fermata di Piazza Bengasi, dell’intera tratta da porta Nuova al Lingotto