Tra costine e nuovi dorotei la lunga e incerta marcia del Pd

Non c’è il due senza tre. Anche quest anno si sale a Villadossola. Festa alla Lucciola di antica nmemoria comunista. Tutto in barba al coronavirus. Ridimensionata, solo due giorni, ma è già una scommessa, e sembra vinta. Verbano Cusio Ossola zona di frontiera e di forti contrasti politici.

Ora la fa da padrona la Lega anche se, sembra che una certa trasmissione verso

Fratelli d’Italia ci sia. Alice De Ambrogi (segretaria Provinciale PD locale) accoglie Anna

Rossomando per l’immancabile dibattito. Poco più in là, il Patron è Pippo Calandra . Un

po’ tutto. Presidente della Fondazione Ds locale e Presidente dell’Associazione la Lucciola. Il

ricavato andrà nelle esigue casse del PD del posto. Conosciuto più di trent’anni fa. Presidente della

coop Edificatrice Tre lacerata da divisioni interne. I soci bisticciavano alla grande.



Ovviamente un questione di soldi. Lui piano piano, con la grande arte della mediazione salvò la

coop. Operaio, sindacalista e comunista indefesso.

Alla festa le bandiere tricolore del PD mischiate con le falci e martello del partito comunista. Comunisti

per sempre. Anche qui quel che rimane della classe operaia vota lega.

Nel dibattito Anna Rossomando indomita ripete: ce la stiamo mettendo tutta senza

risparmiarci. Dura, molto dura e non solo perché governiamo con i pentastellati. Siamo un paese

restio al cambiamento. Basta pensare al Consiglio Superiore della Magistratura.

Giusto per non parlare sempre solo di politici. E poi …. dobbiamo realizzare delle politiche

industriali . Da trent’anni che lo sento, magari è la volta buona. A volte la disperazione fa fare

i miracoli. A volte… indubbiamente. Poi al referendum si vota no se non si fa la riforma elettorale.

Fatti due conti la maggioranza di quelli del PD voteranno no. Anzi, preciserei che quasi tutti quelli

del PD voteranno no. Dopo il dibattito tutti gli atti di rito. Anna Rossomando circondata da chi

vuole capire che cosa succederà a Torino come a Roma. Foto di gruppo e immancabile cena a

base di costine. La vicepresidente del Senato sempre disponibile. Due “spettri” si aggirano per

la Festa. Il caso di Diego Sarno consigliere (autosospeso) del PD.

Pupillo di Don Ciotti e del Procuratore Giancarlo Caselli. Sull’etica che deve avere un politico

non gli hanno spiegato tutto. E, secondo spettro, l’accordo con i cinquestelle che più che un accordo sembra

decisamente un inciucio. Ora il segretario Furia si inventa che il candidato del centro sinistra

deve dialogare con i pentastellati. Il doroteismo avanza (ammesso e non concesso che i grillini

sappiano cos’è stato il doroteismo).

Tra autosospensione ed accordi contro natura continuo a vedere un PD febbricitante. Magari non

piu i 40 gradi di un anno fa. Ma il 38 e mezzo ci sta. Con questo ultimo capolavoro di Diego Sarno.

Tranne lui e il pentastellato sono tutti leghisti.

Personalmente avrei perso la pazienza già da

mo’. Ma non sono fatto per la politica, almeno per questi politici. Anna è soprattutto una cara

amica. Gli chiedo: tu laureata a pieni voti, avvocato, come riesci ad interloquire con chi mette

Beirut in Libano? Sorride e stancamente risponde: è mio dovere fin tanto che faccio politica. Lo

stesso senso del dovere che porta tanti volontari ancora nel girare costine e far friggere il pesce.

Da Alice De Ambrogi il grido di dolore: il territorio non conta più niente. E se il PD non torna sul

territorio è politicamente finito.

Chi ha l’ambizione di cambiare il mondo lo deve conoscere non attraverso il web, ma andandoci.

Cosa che ha fatto Anna Rossomando, il 14 Agosto, cosa non da poco. Ma mi sa, oramai,

che sono mosche bianche. Prossimo appuntamento il 20 e 21 settembre. I cinquestelle

spariranno. Vediamo se il pd li seguirà a ruota.

Patrizio Tosetto