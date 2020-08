La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Il Castello Reale di Moncalieri è stato dichiarato nel 1997 dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, insieme alle altre Residenze Sabaude. Primo sito seriale in Italia e primo sito Unesco in Piemonte. Dopo l’incendio drammatico del 2008, fin dal primo giorno dell’ insediamento di Laura Pompeo all’assessorato alla cultura di Moncalieri nel 2015, l’imperativo è stato quello di riaprire il Castello con gli Appartamenti Reali, la Cappella. Edificio di impianto medievale, noto per la firma del celebre Proclama di Moncalieri (1849), residenza preferita di Vittorio Emanuele II, appartiene alla storia del Piemonte e dell’ Italia almeno da Vittorio Amedeo II, primo re di Sardegna che vi fu imprigionato dal figlio . A cominciare da alcune aperture occasionali, la Pompeo è arrivata alla tanto attesa riapertura degli Appartamenti Reali nel novembre 2017, al termine degli esemplari restauri (MiBACT – Uffici Territoriali piemontesi e Compagnia di San Paolo) con grande successo di pubblico. Grazie al sostegno dell’assessore Pompeo, e’ stato straordinario l’afflusso di oltre 20.000 visitatori in sei mesi, nei tre giorni di apertura settimanali. Contemporaneamente, si è realizzata l’idea di acquisire il bellissimo Parco storico del Castello, 10 ettari di “polmone verde“ nel cuore della Città. E a novembre 2018, è avvenuto il trasferimento di proprietà del Parco alla di Nobcalieri . Per il benessere dei residenti e dei turisti l’assessore Pompeo ha realizzato

pubblicazioni ed eventi di respiro internazionale, ad esempio il Convegno su Parchi e Giardini storici, ecc. e lo splendido volume Il Castello di Moncalieri, con il contributo scientifico di tutti i più noti studiosi; gli eventi nella suggestiva cornice del Giardino delle Rose, sempre aperto dalla primavera all’autunno. L’ultima edizione di Fiorile alla fine del 2019 ha registrat oltre 10.000 visitatori in un solo week end. E l’inserimento del Castello in numerosi circuiti (Reali Sensi, Castelli e Dimore Storiche, Palchi Reali, ecc.). Ma nel 2019 ci fu di nuovo la chiusura degli Appartamenti, a causa della mancanza di personale. Laura Pompeo non si è persa d’animo firmando il Protocollo per l’apertura al pubblico degli spazi dell’Arma dei Carabinieri. Ora la Città ha scritto un’altra pagina della vita del Castello, grazie all’accordo con la Direzione Regionale Musei, il Consorzio delle Residenze Sabaude e l’Arma dei Carabinieri, l’Assessore ha festeggiato la riapertura degli Appartamenti Reali, insieme a quella delle altre Residenze Sabaude, dopo il Covid. La riapertura del castello

il risultato di un lungo lavoro svolto personalmente da Pompeo e in sinergia con i funzionari del MiBACT del territorio e a livello centrale. I predecessori di Laura Pompeo non guardarono mai al Castello come ad una grande risorsa storica e turistica . Solo la sua cultura e la sua tenacia hanno saputo fare il miracolo di restituire ai cittadini un Castello che per secoli era appartenuto solo ai re sabaudi. Un modo bello di sentire la Res pubblica che Laura Pompeo sa testimoniare con tutta l’anima nella sua vita pubblica e privata con una rara coerenza. Il Castello Reale di Moncalieri è stato dichiarato nel 1997 dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, insieme alle altre Residenze Sabaude. Primo sito seriale in Italia e primo sito Unesco in Piemonte. Dopo l’incendio drammatico del 2008, fin dal primo giorno dell’ insediamento di Laura Pompeo all’assessorato alla cultura di Moncalieri nel 2015, l’imperativo è stato quello di riaprire il Castello con gli Appartamenti Reali, la Cappella. Edificio di impianto medievale, noto per la firma del celebre Proclama di Moncalieri (1849), residenza preferita di Vittorio Emanuele II, appartiene alla storia del Piemonte e dell’ Italia almeno da Vittorio Amedeo II, primo re di Sardegna che vi fu imprigionato dal figlio . A cominciare da alcune aperture occasionali, la Pompeo è arrivata alla tanto attesa riapertura degli Appartamenti Reali nel novembre 2017, al termine degli esemplari restauri (MiBACT – Uffici Territoriali piemontesi e Compagnia di San Paolo) con grande successo di pubblico. Grazie al sostegno dell’assessore Pompeo, e’ stato straordinario l’afflusso di oltre 20.000 visitatori in sei mesi, nei tre giorni di apertura settimanali. Contemporaneamente, si è realizzata l’idea di acquisire il bellissimo Parco storico del Castello, 10 ettari di “polmone verde“ nel cuore della Città. E a novembre 2018, è avvenuto il trasferimento di proprietà del Parco alla di Nobcalieri . Per il benessere dei residenti e dei turisti l’assessore Pompeo ha realizzatopubblicazioni ed eventi di respiro internazionale, ad esempio il Convegno su Parchi e Giardini storici, ecc. e lo splendido volume, con il contributo scientifico di tutti i più noti studiosi; gli eventi nella suggestiva cornice del Giardino delle Rose, sempre aperto dalla primavera all’autunno. L’ultima edizione di Fiorile alla fine del 2019 ha registrat oltre 10.000 visitatori in un solo week end. E l’inserimento del Castello in numerosi circuiti (Reali Sensi, Castelli e Dimore Storiche, Palchi Reali, ecc.). Ma nel 2019 ci fu di nuovo la chiusura degli Appartamenti, a causa della mancanza di personale. Laura Pompeo non si è persa d’animo firmando il Protocollo per l’apertura al pubblico degli spazi dell’Arma dei Carabinieri. Ora la Città ha scritto un’altra pagina della vita del Castello, grazie all’accordo con la Direzione Regionale Musei, il Consorzio delle Residenze Sabaude e l’Arma dei Carabinieri, l’Assessore ha festeggiato la riapertura degli Appartamenti Reali, insieme a quella delle altre Residenze Sabaude, dopo il Covid. La riapertura del castelloil risultato di un lungo lavoro svolto personalmente da Pompeo e in sinergia con i funzionari del MiBACT del territorio e a livello centrale. I predecessori di Laura Pompeo non guardarono mai al Castello come ad una grande risorsa storica e turistica . Solo la sua cultura e la sua tenacia hanno saputo fare il miracolo di restituire ai cittadini un Castello che per secoli era appartenuto solo ai re sabaudi. Un modo bello di sentire la Res pubblica che Laura Pompeo sa testimoniare con tutta l’anima nella sua vita pubblica e privata con una rara coerenza.

.

Un caso che grida vendetta

L’altro ieri a Torino, all’angolo di via Madama Cristina con corso Vittorio sono stato avvicinato con una timidezza e una signorilità molto rare da un signore cinquantenne vestito in modo modesto ma dignitoso . Mi chiese un aiuto . Le mascherine impediscono di vederci , ma ho avuto il dubbio che fosse un professore che avevo conosciuto in passato ed ho cercato di aiutarlo. Mia sorella che era stata sua compagna di scuola mi ha confermato di chi si trattasse .Un uomo timido e mite , molto colto, che entrò nei ruoli di professore ordinario nei Licei e per vicende di antipatie di genitori impiccioni e di presidi autoritari e incapaci di difendere le prerogative della funzione docente dalla demagogia, perse la cattedra . Non volle accettare l’umiliazione di essere collocato in altra funzione che non fosse quella docente e dopo la morte della madre si è trovato in gravi difficoltà fino a dover stendere la mano con la dignità che hanno le persone per bene . In questa Italia dei Bonus a tutti, deputati compresi, e dei redditi di cittadinanza ai terroristi non pentiti, questa persona è costretta a mendicare nella civilissima Torino del 2020 senza che nessuno faccia qualcosa.

Lettere Lettere

.

Un articolo su Pannunzio