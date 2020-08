Quei Ferragosto di tanti anni fa visti con gli occhi di oggi

Con questo sono 63 Ferragosto. Non sono proprio noccioline. Come diceva Totò: come passa il tempo.

Con quella ironica cadenza. Oramai è lui e solo lui il mio Vate, il mio filosofo. Il mio intellettuale di riferimento. Impossibile ricordarmeli tutti.

Ma tutti i Ferragosto hanno il colore del sole ed il silenzio di una

Torino deserta. Probabilmente qualche 15 Agosto

sarà anche piovuto. Non importa: tutti i Ferragosto

hanno il colore del sole. Spiaggia o montagna.

Capitano anche ferragosti in città. Pochi in verità. Per

me il 1976, l’ unico Bocciato alla maturità scientifica

e lasciato dalla fidanzata per un altro. Direi un

classico. Ma si sa che non studiando ed essendo

un egocentrico sono cose che capitano. Nel 1968 il

ricordo é sfocatissimo. Grigliata con i compagni di mio

padre e mia madre. Tutti rigorosamente comunisti. Si

stavano risvegliando dall’ isolamento di anni prima.

Discussioni infervorate. Grandi mangiate, grandi

bevute e grandi questioni politiche. Da lì a 6 giorni i

carri armati sovietici invadevano la Cecoslovacchia e l’imperialismo sostituiva la parola rivoluzione socialista.

Ero troppo piccolo per capire. Poi la sensualità dei

primi anni 70 tra Rimini e Gabicce con i primi ardori

ed amori giovanili. Con l’ irlandese che mi avrebbe

scritto invitandomi a Belfast. Ma anche per questo

ero troppo piccolo. E mia madre e mio padre che si

vestivano di tutto punto .

Leggero tailleur cucito da mia madre e giacca e cravatta

per mio padre per il pranzo all’osteria di Mular partendo

da Tuberghengo frazione di Viù. Con l’ immancabile

partita a Tarocchi e non capivo, anche qui, perché

mio padre vinceva sempre. Ma me ero orgoglioso e

come dice il poeta : mio padre una montagna troppo

alta da scalare. Frammenti che nel puzzle dei ricordi

diventano un quadro di quello che é stato.

Piccole storie che incontravano i grandi fatti storici di

allora. E si imparava qualcosa.

Magari non si cambiava. Magari non si voleva cambiare

ma imparando si capiva.

Patrizio Tosetto