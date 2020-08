La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Era sicuramente un idealista che aveva del Partito Comunista una visione fortemente idealizzata che non corrispondeva alla realtà. Era un grande oratore che sapeva trascinare i vecchi comunisti, ma non piaceva ai nuovi comunisti destinati, dalla Bolognina in poi, a stingere il rosso delle loro bandiere. Il “ragazzo rosso”, espulso da tutte le scuole del Regno, condannato al carcere dal fascismo, non poteva avere olimpici distacchi storici. La sua passione politica prevaleva su tutto. E la sua idea era quella perseguita dal PCI. L’ ho conosciuto: era una persona cortese, ma con la battuta caustica che non si manifestava solo nei comizi o nelle tribune televisive. Era un pezzo di pregio storico nel panorama dei dirigenti comunisti che l’età e la svolta post- comunista misero da parte.

I nuovi comunisti che “non erano mai stati comunisti” non ebbero mai l’autorevolezza di Amendola e di Pajetta. Toccò a me di scrivere per “Stampa Sera” l’editoriale di ricordo quando mancò nel 1990. Il direttore Luca Bernardelli mi telefonò, come era sua abitudine, prestissimo e mi disse che dovevo essere io, non comunista, a scrivere il pezzo. In quel giornale i non comunisti, in effetti, erano davvero pochi. Al di là dei suoi gesti estremi (l’occupazione della prefettura di Milano, gli scontri fisici in Parlamento, la definizione della legge maggioritaria del 1953 come << legge truffa>> ), era un uomo cordiale e aperto che forse era vittima del cliché di fazioso che lui stesso si era cucito addosso.

Una volta mi parlò di Ernesto Rossi e di Pannunzio con parole molto elogiative. Mi disse che gli operai commisero un grave errore nel 1977 a non andare a manifestare per Carlo Casalegno colpito a morte dalle Br. Visse il dramma della fine del PCI con dolore, ma anche con disciplina, come era dovere di un militante. Come lui disse ai funerali di Ernesto Rossi, fu un cavaliere dell’ideale , un Don Chisciotte senza armi e senza armatura, ma con una grande dirittura morale. Aveva accolto Almirante quando il leader missino andò a rendere omaggio alla salma di Berlinguer e fu lui ad andare a rendere omaggio alla salma di Almirante. Due gesti impensabili negli anni ruggenti di Pajetta che fu un uomo schietto ,senza ambiguità. Ho letto che era un seguace di Amendola, un migliorista. Una inesattezza che lo avrebbe fatto soffrire. Era un comunista convinto a tutto tondo, rispetto ai miglioristi ebbe anche un’autonomia da Mosca che questi ultimi non ebbero. Appartenente ad una famiglia torinese agiata,il padre avvocato era un alto dirigente dell’Istituto Bancario San Paolo, non ebbe una cultura accademica,ma una cultura coltivata in carcere con vaste letture, da autodidatta. Non ebbe certo la cultura di Ingrao o di Alicata che si distinsero già ai Littoriali universitari. Ma ebbe la tempra morale che molti dirigenti successivi del PCI e delle sue diverse evoluzioni non ebbero.

Covid e trasparenza

E’stato molto meritevole il ricorso dei tre legali capitanati dall’avvocato Enzo Palumbo, senatore del PLI , contro la secretazione dei verbali del Comitato tecnico scientifico per il Covid che il presidente del Consiglio non voleva rendere pubblici. Leggendo le tante pagine dei verbali ci si accorge che il Governo si è discostato dalle indicazioni degli scienziati ossessivamente citati per imporre il coprifuoco a tutto il Paese, indiscriminatamente. E anche il rapporto Stato / Regioni non appare così limpido.Si comprende perché volessero secretare con un atto incompatibile con una democrazia trasparente. Il potere politico certo poteva anche discostarsi dal sinedrio degli scienziati, diventati divi televisivi insopportabili ,ma con argomentazioni valide e non vacillanti come esse appaiono. Certo, la politica deve sempre avere un primato, ma “Giuseppi” non è un politico adeguato al periodo terribile che sta vivendo l’ Italia. Se si pensa che i 5 stelle volevano la totale trasparenza, vediamo come abbiano cambiato totalmente idea, per non parlare delle sardine che sono rimaste in mare o chiuse in scatola, mente quella di Palumbo era una grande battaglia di democrazia e libertà.