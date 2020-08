La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

La strage di Bologna dopo 40 anni – Il Polo del ‘900 – La laicità – Lettere . La strage di Bologna dopo 40 anni

Alle ore 10,25 del 2 agosto 1980 l’Italia e in particolare Bologna vennero scosse dal più grave atto terroristico avvenuto negli anni di piombo. Furono 85 le vittime e 200 i feriti. Ci vollero molti anni per arrivare ad una sentenza, anche se la lapide posta sulla stazione sconvolta e in parte distrutta dall’attentato indicò subito, molto prima della sentenza, la matrice neofascista della strage. Sono stati molti a dubitare sulla matrice neofascista, dal Presidente Cossiga ad Adriano Sofri. Si parlò e si sta riparlando di un legame con il terrorismo palestinese. Ci fu chi tentò di depistare le indagini, in primis il capo massone Licio Gelli che venne condannato per questo tentativo che apparve persino ridicolo. E di queste cose lo storico saluzzese della Massoneria non parla. A 40 anni di distanza bisogna rendere omaggio alle vittime in silenzio. Fu la pagina più nera della vicenda terroristica e forse non avremo mai una ricostruzione autenticamente storica dei fatti. In quegli anni il terrorismo fascista ebbe delle gravi responsabilità, ma non si deve dimenticare il terrorismo rosso che sicuramente prevalse. Ricordo che il Presidente Cossiga mi disse una volta che c’erano dietro a quegli accertamenti giudiziari troppi interessi politici e credo avesse ragione. Il che non significa non considerare il peso del terrorismo nero. Verità storica e verità giudiziaria, ha scritto Gianni Oliva, non coincidono in questa tragica vicenda italiana. I due condannati Fioravanti e Mambro anche dopo 40 anni si dichiarano innocenti e si appellano al Presidente della Repubblica.

Il Polo del ‘900

Per iscriversi alla newsletter del Polo del ‘900, oltre al nome e cognome e alla mail, è richiesto anche di dichiarare il sesso, quasi non si desumesse dal nome ma forse, per eccesso di privacy e di politicamente corretto, è anche prevista una terza ipotesi di risposta: <<preferisco non dichiararlo>>. Una forma forse un po’ ipocrita, quasi ci fosse qualcosa di male a dichiararsi omosessuali o transessuali. In linea di massima l’orgoglio, quasi la superiorità omosessuale viene sbandierata ai quattro venti anche in modo sguaiato e fastidioso. Al Polo del ‘900 stranamente è prevista solo l’ipotesi del non rispondere. Ma in definitiva che necessità di richiedere il genere per ricevere le newsletter del Polo? Il genere che c’entra?

La laicità

Continua il dibattito con i miei lettori – innescata da un mio articolo di giugno – sulla laicità che è cosa diversa dal laicismo, come dimostrò Norberto Bobbio. La vera laicità è pluralista e non nega il fatto religioso, ma tutela tutte le fedi e tutte le idee. La laicità consiste nel rispetto di tutte le opinioni, non nell’assenza di simboli religiosi, come accade in Francia dalla III Repubblica in poi. Macron ruppe la continuità con il laicismo francese ,dicendo che l’elemento religioso non va sottovalutato o ignorato. Aggiungerei una riflessione in più: l’estremista non può mai essere un vero laico perché l’estremismo comporta l’intolleranza ed il rifiuto del dialogo. L’estremismo in campo religioso si definisce fondamentalismo e può comportare la morte per gli infedeli, come è accaduto con il terrorismo jihadista. Solo chi si richiama ai valori moderati della tolleranza può praticare la laicità senza incoerenze. Ho conosciuto tanti laicisti intolleranti. I marxisti nel loro materialismo erano nemici delle religioni considerate oppio dei popoli. Oggi queste distinzioni sulla laicità alcuni, come i 5 stelle, non sanno neppure che esistano e si crogiolano nella loro ignoranza <<laica o non laica>> che sia, avrebbe detto Croce.

Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com

