Da Porta Nuova al Lingotto troppi passeggeri sulle navette sostitutive

Dal 27 luglio nella tratta Porta Nuova – Lingotto e viceversa sono in servizio i bus sostitutivi della metropolitana, ferma fino al 31 agosto per i lavori in vista dell’apertura fino a piazza Bengasi.

Le navette delle linee 1 e 35 sostano alle stesse fermate del Metro’ (porta Nuova, Marconi, Nizza , Dante, Carducci, Spezia e Lingotto) ma i passeggeri sono troppo numerosi. Soprattutto nelle ore di punta alle fermate e sui mezzi si creano situazioni di affollamento che destano preoccupazione per l’impossibilità di mantenere il distanziamento.