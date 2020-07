Riparte (sdoppiandosi) il Torino Jazz Festival

L’ottava edizione del Torino Jazz Festival si farà

Dopo la cancellazione della kermesse, causa coronavirus che si doveva svolgere tra aprile e maggio, il TJF coraggiosamente riparte sdoppiandosi in due periodi diversi.

Dal 21 al 30 agosto il primo e dal 2 all’11 ottobre nei club il secondo. La location di questa prima parte, vedrà nel cuore di Porta Palazzo, esattamente al Combo (corso Regina Margherita 128), la sua programmazione. Il cartellone prevede dieci concerti. Inaugura Enzo Favata Glocal Report Quartet (venerdì 21 agosto); Manu Katchè (sabato 22); Roberto Gatto Perfect Trio con Valerio Mastandrea (domenica 23): Souad Asla (lunedì 24); Antonio Faraò Trio (martedì 25); Cafiso /Cigalino / Davis trio di sax alto per celebrare Charlie Parker (mercoledì 26); Paolo Fresu &Daniele di Bonventura affiancati da Battisti, Chiappetta, Stolfi (giovedì 27); Marc Ducret Matatonal (venerdì 28) ; Gianni Coscia & Enrico Rava (sabato 29); In chiusura domenica 30, Daniele Sepe con ospiti Hamid Drake e Roy Paci, rende omaggio a Gato Barbieri. I concerti inizieranno alle 21. Al termine dei concerti è possibile fermarsi a cena. Info:torinojazzfestival.it . Biglietti posto numerato 10 euro, ridotti 5. In vendita alla biglietteria del Teatro Carignano. Tel 011/5169555-5169484-800/235333. Oppure su teatrostabiletorino.it o su vivaticket.it.

Pier Luigi Fuggetta