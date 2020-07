Da lunedì 27 luglio fino al 31 agosto la metropolitana di Torino non sarà in funzione da Porta Nuova al Lingotto.

La sospensione si è resa necessaria per i lavori che dovrebbero consentire il prolungamento della linea 1 fino a piazza Bengasi, in aprile. In superficie funzioneranno i bus 1 e 35 per sostituire il métro’.

I treni della metropolitana saranno regolarmente in servizio da porta nuova a Fermi e viceversa.