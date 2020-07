La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

La fine della leva obbligatoria – Il preside Fiorentino – Toti e Sansa – Pahor e il cavalierato di Gran Croce – Lettere *** La fine della leva obbligatoria

Sedici anni fa in luglio, in Italia, ebbe fine la leva obbligatoria che divenne volontaria . Fu un passaggio storico che andava in parte a cozzare contro il principio costituzionale che prevede un esercito di popolo,come disse Piero Calamandrei, come garanzia democratica di libertà. Forse fu una necessità l’esercito di mestiere e la chiusura delle caserme ,ma io credo che si possa dire che aver indossato o non aver indossato le stellette faccia differenza. <<Le stellette son disciplina>>, cantavano i nostri soldati durante la Grande Guerra .Vedendo i giovani senza mascherine e assembrati, a volte anche ubriachi e drogati, viene voglia di scrivere un’apologia del servizio militare che forgiava il carattere dei giovani ,anche quando la scuola permissiva e la famiglia incapace di educare abdicavano ai loro compiti.La caserma e ‘ stata una scuola per tante generazioni di Italiani ed ha contribuito a “fare gli Italiani”, come diceva d’Azeglio.

Il preside Fiorentino

Il Governatore del Lion’s Gianfranco Somà mi ha ricordato durante una cena il suo preside all’ Istituto Tecnico “ Sommeiller “, il prof. Gaetano Fiorentino. Non era un preside passacarte o autoritario e non era neppure un dirigente scolastico manager, come si dice oggi, era un capo di istituto autorevole e stimato da tutti, docenti e allievi . Dedicò la sua vita alla scuola. Quando io ottenni la medaglia d’oro di benemerito della scuola a 47 anni sentii vergogna nei confronti del mio amico Fiorentino che non la ottenne neppure all’atto del pensionamento. Non fu neppure nominato cavaliere. Forse per la sua appartenenza alla Massoneria che non nascose a nessuno .Era anche autore di epigrammi che il comune amico direttore di “ Stampa Sera “ Michele Torre pubblicò sul giornale su mia proposta . Fiorentino appartenne ad una scuola che non c’è più, che sapeva unire serietà, rigore e umanità. Il mio amico Marco Papa, che fu allievo del serale, mi raccontò le attenzioni che il preside Fiorentino dedicò ai seralisti che frequentarono la scuola che fu di Valletta, di Saragat , di Pella. Erano giovani che lavoravano e studiavano e il preside Fiorentino li teneva in particolare considerazione. E’ morto nel silenzio più generale senza che nessuno abbia sentito il dovere di dirgli grazie per il suo grande impegno civile.

Toti e Sansa Il presidente della Liguria Toti, quando si candidò nel 2015, mi parve inadeguato e ironizzai su di lui ,dicendo che cento anni prima avevamo in campo l’eroico bersagliere ciclista Enrico Toti. Toti, salvo qualche errore e qualche passo falso come quello di creare un suo partitino, non ha operato male in Liguria, senza riuscire ad essere esaltante. Anche per il Covid ha saputo agire con prontezza. Il candidato di 5 Stelle e Pd, Sansa fa invece venire l’orticaria già all’esordio. Giornalista del “Fatto“ di Travaglio e figlio del magistrato che fu sindaco di Genova, esprime una brodaglia estremista e giustizialista che non può non allarmarmi. Meglio il Toti con due gambe e non bersagliere, di un personaggio politicamente inquietante come Sansa. Il Pd ha scelto il suicidio politico, andando appresso a Grillo. . Pahor e il cavalierato di Gran Croce Lo scrittore Boris Pahor di 107 anni è stato insignito a Trieste del cavalierato di Gran Croce al Merito della Repubblica che indegnamente venne conferito anche a me ventun anni fa dal Presidente Scalfaro. Pahor ha dichiarato poco prima di essere insignito, che le foibe sono una balla. Testuale. Un’affermazione grave, un negazionismo fuori dalla storia. Forse bisogna perdonarlo per l’età, ma solo l’Associazione Venezia Giulia Dalmazia ha avuto da ridire. La visita condivisa dei Presidenti croato e italiano alla foiba di Basovizza è stata importante , forse persino di valore storico se agli atti simbolici seguiranno i fatti. Il Cavalierato a Pahor lascia invece perplessi. Forse ci sono dei motivi che ci sfuggono e che il Presidente della Repubblica ha invece valutato prima del conferimento della più alta onorificenza dello Stato italiano , la stessa che molti anni fa purtroppo venne conferita anche al maresciallo Tito, infoibatore di italiani. Le ragioni di Stato portano a volte ad andare contro la storia e la verità.

.

Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com Quale sindaco per Torino?

Caro Quaglieni, ho letto delle candidature a Sindaco di Torino di Verri, Laus, Salizzoni e persino di Mattioli. Cosa ne pensa? Luigi Alzati

.