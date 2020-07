Aperitivo all’aperto a Torino? Ecco i 7 locali migliori 

Torino, capitale sabauda e dell’aperitivo. Ecco sette locali perfetti per un aperitivo all’aperto, ideali per apprezzare la città anche d’estate!

ERIA

Via San Pio V 11F, Torino

In pieno centro, più precisamente in San Salvario c’è una chicca sconosciuta ai più, complice anche l’alto numero di locali dove fare l’aperitivo. Eria si trova vicino alla Sinagoga ed è una terrazza, un’oasi dove bere qualche cocktail e fare un aperitivo al fresco, grazie alla tettoia coperta di verde. Non tutti sanno che il poeta torinese Guido Catalano ha scritto diverse cose al fresco della terrazza dell’Eria, che è anche una caffetteria, torteria e ristorante.