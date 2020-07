La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

In via Mazzini angolo via San Massimo è esistita per anni una drogheria molto fornita , come si usava un tempo quando si comprava lo zucchero a peso e veniva riposto nella celebre carta blu che, secondo alcuni vecchi, bagnata con dell’olio di oliva, serviva per curare gli ematomi. Questa drogheria era gestita dal dottor Luigi Laguzzi, laureato in Giurisprudenza, già segretario comunale di Moretta in provincia di Cuneo. Mio padre lo aveva conosciuto a Moretta dai cugini di mia madre Locatelli, i grandi industriali del latte che erano anche dei grandi suoi amici. Erano stati ambedue combattenti durante la Guerra ,mio padre sul Fronte Occidentale e Laguzzi in Grecia e nei Balcani . Il Dottor Laguzzi aveva dieci figli , una vera e propria tribù, molti dei quali erano impegnati a collaborare in drogheria. Aveva dovuto lasciare la carriera al Ministero degli Interni per seguire la famiglia numerosa. Il Dottor Laguzzi aveva una casa a Viù ed era un provetto alpinista e pescatore di trote. Camminava e saltellava come un camoscio su e giù, per i torrenti delle diverse vallate, pescando abilmente le trote con il “cucchiaino“. Era un uomo simpatico e colto che riusciva a ritagliarsi momenti di serenità. Aveva una vita difficile , pressato dalle esigenze di una famiglia numerosa. A volte era in difficoltà con una tratta e veniva da mio padre a chiedere a titolo di amicizia un prestito che restituiva con puntualità. Soffriva quando veniva per questa esigenza a casa nostra perché era un uomo pieno di dignità. Io quando iniziava a parlare di queste cose ,mi allontanavo per non metterlo in imbarazzo. Così faceva anche mia madre. A volte ci portava in omaggio le trote pescate. Alla fine degli Anni Cinquanta, mio padre gli disse che avrebbero dovuto darsi del tu. Era l’immagine di un Piemonte vitale che guardava al futuro con speranza. Oggi di gente come lui, forse, non ne esiste più.