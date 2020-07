Voglia di birra artigianale? Ecco le 6 migliori birrerie artigianali di Torino

Birra artigianale: una lista delle migliori birrerie artigianali di Torino, da provare almeno una volta

In Piemonte, si sa, si beve bene. Oltre ai vini piemontesi esportati in tutto il mondo, come il Barolo, Barbaresco, Dolcetto e il Nebbiolo, nella cultura del buon bere non manca la birra artigianale. Non si contano a Torino i birrifici artigianali, che servono e raccontano le loro birre con passione. Abbiamo stilato una lista che vi aiuti ad orientarvi tra le birrerie artigianali migliori della città, ma se la vostra preferita non è tra queste non esitate a segnalarcelo!

La famosissima birra artigianale dell’Open Baladin

La sua fama lo precede: le birre di questo birrificio si trovano anche in altre regioni d’Italia che ne apprezzano il gusto e la struttura. La birra viene prodotta in provincia di Cuneo, a Piozzo. Ma potete gustarle in pieno centro, in Piazzale Valdo Fusi: un ambiente informale dove assaporare delle birre artigianali e di nicchia sia alla spina che in bottiglia, accompagnate da ottimi panini. Oltre alle famose Isaac e Wayan, vi consigliamo di provare la Nora

Piazzale Valdo Fusi s.n.c.

011 835 863

Cheers Birreria Gourmet, una vasta selezione di birre artigianali

A due passi dal parco della Tesoriera si trova questa birreria, che sembra uscita da una cartolina inglese d’altri tempi (o almeno, dall’esterno). Sì, perché al suo interno c’è moltissimo spazio e soprattutto una varietà di birre artigianali, sia alla spina che in bottiglia, da far impallidire chiunque. Come se non bastasse la cucina è davvero ottima: vanno provati i panini, ma anche i primi non scherzano.

Corso Francia, 211

011 305 32 54

Birrificio La Piazza, nella Piazza dei Mestieri

Visitare il Birrificio La Piazza vale la pena per diversi motivi: per il restauro delle ex concerie Fiorio, perché la Piazza dei Mestieri, dove si trova il birrificio, accoglie e dà la possibilità a ragazzi di apprendere un mestiere. Non potete non assaggiare la celebre Chellerina, armoniosa e agrumata, ma vi segnaliamo anche una White IPA, la Throppycal.

Via Jacopo Durandi, 13

011 1970 9642

Birrificio San Paolo Brewpub

Nascosto tra le vie di Borgo San Paolo, storico quartiere operaio della città, per giunta lontano dalla movida, c’è un brewpub dov’è possibile gustare delle buone birre artigianale, magari accompagnandole con piatti insoliti. Vi sapranno consigliare la birra artigianale più adatta ai propri gusti, ma noi segnaliamo la Ipè, American pale ale, la Robinia al miele e la BlackFir, prodotta con malto d’orzo e segale.

Via Airasca, 11/B, Torino

011 372 1443

Dogana Torino: ottima birra artigianale in zona Campidoglio

È un’eccezione perché non producono loro le birre, ma hanno una selezione di birre artigianali ricchissima! Un posto nascosto, fuori dai circuiti del centro, ma assai accogliente e molto familiare. Le birre alla spina, come ogni birreria che si rispetti, cambiano a rotazione. Anche la cucina regala gioie quasi inaspettate: panini di alta qualità combinati con formaggi e salumi selezionati.

via Rocciamelone, 12

011 1958 0798

Birrificio San Michele

Il birrificio artigianale San Michele si trova in pieno centro: il locale è un po’ angusto, ma la qualità della birra vale assolutamente la pena! Tra le birre artigianali che consigliamo di provare ci sono la Norma, aromatizzata alle castagne e la Turandot che è scura, e se vi piacciono le birre affumicate non perdetevi l’Aida.

Via Piave 5, Torino

Telefono: 011 019 3587