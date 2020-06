Music Tales, la rubrica musicale

“E mi manca aspettare l’estate

Comprare le caramelle colorate

E mi manca la strada in due in bici

Mi manco io, mi manchi tu

E mi manca una bella canzone

Pagare qualcosa con le figurine

E mi manca la biro tra i denti

Mi manco io, mi manchi tu

Ti manco io, e ti manchi tu.”

Non c’è molto da dire sul singolo, fresco fresco di quest’anno cosi “catastrofico” e che arriva, dalla penna di Ermal Meta.

il videoclip, diretto da Eros Galbiati, è stato pubblicato il 4 giugno 2020 attraverso il canale YouTube di Bugo. La clip, tutta in bianco e nero, vede l’attrice Ambra Angiolini come protagonista in primo piano che si mostra, in modo molto “vero” ai nostri occhi in mille sfaccettature.

In questo interminabile e complesso periodo di quarantena, di fase 1 e 2, tra congiunti ed autocertificazioni, ognuno ha sicuramente reagito a suo modo. Eppure girando per i social e spiando tra i vari profili in questo periodo risulta chiaro che la maggior parte delle persone ha spesso utilizzato questo tempo per guardarsi indietro, piuttosto che proiettarsi verso un futuro ora come ora quanto mai incerto.

Il passato che riaffiora non come rimpianto ma come un semplice ricordo di alcuni momenti felici. Mi manca è in questo senso un lungo ed emozionante racconto, un resoconto dettagliato di attività ed abitudini che crescendo si sono perse e delle quali rimane solamente un ricordo sbiadito dal tempo. Bugo sceglie una melodia fresca ed estiva sulla quale appoggia un testo denso di immagini autobiografiche che si susseguono per tutta la durata del brano.

Ci mancano le caramelle colorate, le cinquecento lire “rubate” a nostra madre…personalmente questo brano mi ha riportata a quel tempo piccolo, semplice, in cui la felicità era a portata di mano e la trovavi anche sopra una figurina.

Vorrei lo ascoltaste e mi diceste dove vi ha portati questo brano.

“I colori e i profumi del passato nel nostro cuore sono sempre più vividi e dolci di quelli del presente.”

Bugo feat. Ermal Meta – Mi Manca (Official Video)

Chiara De Carlo